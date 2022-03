Πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια: Η Ρωσία σπέρνει τον θάνατο – Σε συναγερμό ολόκληρη η Ουκρανία

Το ξημέρωμα της 9ης μέρας από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έφερε ακόμη μεγαλύτερο τρόμο σε ολόκληρη την υφήλιο. Και αυτό διότι το σφυροκόπημα των Ρώσων δεν σταμάτησε ούτε στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης, στην πόλη Ζαπορίζια (το οποίο η Μόσχα θέλει να θέσει υπό την κατοχή της λόγω της στρατηγικής του σημασίας), με συνέπεια μέρος αυτού να πάρει φωτιά από τα συνεχή ρωσικά πυρά, προκαλώντας παγκόσμιο συναγερμό για έναν ενδεχόμενο πυρηνικό κίνδυνο.

⚡️⚡️⚡️As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Ολα αυτά, μόλις λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου συνομιλιών, όπου Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές έδωσαν τα χέρια για έναν νέο γύρο διαλόγου την επόμενη εβδομάδα, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων.

Εσβησε η φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο

Η φωτιά μαινόταν μέχρι πριν λίγη ώρα, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν ήταν εφικτό να επιχειρήσουν, εν μέσω σφοδρών μαχών μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων. Λίγο πριν τις 5:00 το πρωί, ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις (που νωρίτερα είχαν αντιμετωπίσει με όπλα τους πυροσβέστες) εν τέλει επέτρεψαν στις δυνάμεις πυρόσβεσης να περάσουν, αφού πρώτα -όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του εργοστασίου, σύμφωνα με το CNN- έπαυσαν οι μάχες στην περίμετρο της πυρηνικής εγκατάστασης. Μάλιστα, η φωτιά κατασβέστηκε, λίγο πριν τις 6:30, όπως ενημέρωση η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτης Ανάγκης. «Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και εξουδετερώθηκε στις 06:20», διευκρίνισε η ουκρανική υπηρεσία μέσω Facebook.

Την πληροφορία για τη φωτιά στην πυρηνική εγκατάσταση μετέδωσαν όλα τα μεγάλα διεθνή Μέσα, όπως και το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι του εργοστασίου έκαναν έκκληση προς την πλευρά των Ρώσων να σταματήσουν να πυροβολούν διότι ενδεχόμενη έκρηξη θα προκάλεσε τεράστια καταστροφή και θα σκορπίσει τον όλεθρο. Στα ουκρανικά Μέσα, ειδικοί στον τομέα της ενέργειας επισημαίνουν ότι αν προκληθεί έκρηξη στο εν λόγω πυρηνικό εργοστάσιο, το «κύμα» της θα φτάσει μέχρι τα Ουράλια στη Ρωσία.

Πήρε φωτιά μέρος του εργοστασίου -Χτυπήθηκε μονάδα ισχύος, Εκφράστηκαν φόβοι για πυρηνική έκρηξη

Ο δήμαρχος της πόλης, Ντμίτρο Ορλόφ, αλλά και ο εκπρόσωπος της πυρηνικής εγκατάστασης, Αντρίι Τουζ, με δηλώσεις τους ανέφεραν ότι ξέσπασε φωτιά στο εργοστάσιο, έπειτα από βομβαρδισμούς του ρωσικού στρατού. «Έπειτα από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, εκδηλώθηκε πυρκαγιά», δήλωσε ο Αντρίι Τουζ σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό της εγκατάστασης στο Telegram. «Υπάρχει πραγματική απειλή πυρηνικού κινδύνου στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. Απαιτούμε κατάπαυση του πυρός σε βαρύ εξοπλισμό στον πυρηνικό σταθμό», είπε.

Mayor of #Energodar Dmitry Orlov urged to immediately stop shelling the nuclear power plant pic.twitter.com/HMZXJf1cLb — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της εγκατάστασης τόνισε μέσω βίντεο στο Telegram ότι ήδη χτυπήθηκε η πρώτη μονάδα ισχύος από τις ρωσικές επιθέσεις.

Οργή Ζελένσκι για τη φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο

Την είδηση ότι το πυρηνικό εργοστάσιο πήρε φωτιά επιβεβαίωσαν τόσο ο Βολοντίμρ Ζελένσκι, όσο και ο Ντμίτρο Κουλέμπα. Με βίντεό του στο Telegram, ο οργισμένος Ζελένσκι κατηγόρησε το «τρομοκρατικό κράτος» της Ρωσίας ότι καταφεύγει πλέον στον «πυρηνικό τρόμο», ενώ προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη έκρηξη θα έχει ανυπολόγιστες καταστροφές. «Τα ρωσικά τανκς πυροβολούν πυρηνικές μονάδες. Είναι εξοπλισμένα με θερμικές συσκευές απεικόνισης», επισημαίνει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Στη Ζαπορίζια υπάρχουν έξι μονάδες ισχύος. Στο Τσερνόμπιλ εξερράγη μόνο μία μονάδα ισχύος… Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στην ιστορία! Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχει πυροβολήσει ποτέ πυρηνικές μονάδες. Το τρομοκρατικό κράτος της Ρωσίας έχει καταφύγει στον πυρηνικό τρόμο». Από τη μεριά του, ο Κουλέμπα υποστήριξε ότι ενδεχόμενη έκρηξη θα προκαλέσει καταστροφή 10 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Τσερνόμπιλ. «Ο ρωσικός στρατός πυροβολεί απ’ όλες τις πλευρές τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στην Ευρώπη. Εχει ήδη ξεσπάσει φωτιά. Αν προκληθεί έκρηξη, θα είναι 10 φορές μεγαλύτερη από το Τσερνόμπιλ! Οι Ρώσοι πρέπει ΑΜΕΣΑ να σταματήσουν τη φωτιά, να επιτρέψουν στους πυροσβέστες, να δημιουργήσουν ζώνη ασφαλείας!», αναφέρει στο δραματικό του μήνυμα ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Αυξημένα τα επίπεδα ραδιενέργειας στη Ζαπορίζια, λέει το Associated Press -Καθησυχάζουν Ουκρανοί και ΔΟΑΕ

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press μετέδωσε ότι καταγράφονται αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή όπου βρίσκεται το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, μετά τη φωτιά που ξέσπασε από τα πυρά των Ρώσων, επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο της κυβέρνησης. Πάντως, λίγο αργότερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, ανακοίνωσε ότι «η ουκρανική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας δεν εντόπισε μεταβολή στο επίπεδο της ραδιενέργειας στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, το οποίο υπέστη νωρίτερα βομβαρδισμό από ρωσικά στρατεύματα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά».

Αναφορές για νεκρούς από τις μάχες

Οι σφοδρές μάχες, πάντως, συνεχίζονταν μέχρι νωρίς το πρωί στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, όπως αναφέρει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας αντιστέκονταν, ενώ αναφέρεται ότι υπάρχουν και θύματα, δίχως να μπορεί να διευκρινιστεί ο αριθμός.

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Γνωρίζουμε την κατάσταση, είμαστε σε διαρκή επαφή με τις ουκρανικές αρχές

Από τη μεριά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ουκρανικές αρχές για την πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο. Μέσω tweet, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε ότι «γνωρίζει τις αναφορές για βομβαρδισμούς στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια» και ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ουκρανικές αρχές για την κατάσταση.

Πολιορκείται από χθες το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Νωρίτερα το βράδυ της Πέμπτης, ο δήμαρχος της πόλης Ενερχοντάρ, δήλωνε ότι ρωσικά στρατεύματα κατευθύνονται προς το πυρηνικό εργοστάσιο κοντά στη Ζαπορίζια και ότι πυρά Ρώσων έπεσαν προς την κατεύθυνση του εργοστασίου. Το απόγευμα της 3ης Μαρτίου, περισσότερες από 100 στρατιωτικές μονάδες των Ρώσων εισήλθαν στο Ενερχοντάρ. Για αρκετές ημέρες, ο εχθρός προσπαθούσε να εισβάλει στην πόλη, την οποία υπερασπίζονταν περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι. Μάλιστα, οι ουκρανικές αρχές είχαν κάνει γνωστό πως ο ρωσικός στρατός ενέτεινε την προσπάθειά του να καταλάβει την εγκατάσταση και ότι είχε αναπτύξει στην περιοχή πολλά άρματα μάχης.

Ζωντανή εικόνα από την περιοχή Ζαπορίζια:

Εκκληση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας για παύση της επίθεσης στο πυρηνικό εργοστάσιο

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας εξέπεμψε SOS. Ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, ζήτησε από τις ρωσικές και τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να σταματήσουν τις εχθροπραξίες στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. «Ο γενικός διευθυντής Γκρόσι απηύθυνε έκκληση για άμεσο τερματισμό της χρήσης (στρατιωτικής) βίας στο Ενερχοντάρ και ζήτησε από τις στρατιωτικές δυνάμεις που επιχειρούν εκεί να αποφύγουν τις εχθροπραξίες κοντά στον πυρηνικό σταθμό», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Εισβολή στην Ουκρανία: Σφυροκοπούν σε δεκάδες περιοχές οι Ρώσοι

Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεχίστηκε ο βομβαρδισμός των Ρώσων και σε άλλους στρατηγικούς στόχους. Συναγερμοί ήχησαν το βράδυ της Πέμπτης σε Κίεβο, Λβιβ, Ζαπορίζια, Βινίτσια, Ζίτομιρ, Τερνοπίλ, Τσερνίχιβ, Χμελνίτσκι, Βολίν, Ιβάνο-Φραγκίβσκ, Ρίβνε, Σλοβιάνσκ και Βασίλκιβ. Πρόκειται για μαζική επίθεση σε όλη σχεδόν την επικράτεια της Ουκρανίας, από όλες τις κατευθύνσεις, βόρεια, ανατολικά και δυτικά.

Υπό τον έλεγχο των Ρώσων ο πύργος της τηλεόρασης στη Χερσώνα

Το βράδυ της Πέμπτης, το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως ο πύργος της τηλεόρασης στη Χερσώνα βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων και προειδοποιεί τους κατοίκους για απόπειρα διάδοσης ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας. «Η κυβέρνηση δεν θα παραδώσει ποτέ ούτε σπιθαμή της χώρας», διαβεβαιώνει τους κατοίκους.

Επιθέσεις σε πολλά σημεία της Ουκρανίας

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας συνέχισαν την προέλασή τους με αυξημένη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής, όγδοης ημέρας του πολέμου.

Βίντεο από την περιοχή Νικολάεβ:

Βίντεο από τη Μαριούπολη

Ζωντανή εικόνα από διάφορα σημεία της Ουκρανίας:

Οδοφράγματα από τους Ουκρανούς

Η άμυνα της Ουκρανίας είχε στήσει οδοφράγματα στην περιοχή που οδηγεί στον σταθμό αυτόν και οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούσαν να σπάσουν αυτά τα αυτοσχέδια εμπόδια για να πλησιάσουν πιο κοντά, στο πλαίσιο της επιχείρησης κατάληψης του σημείου. Σημειώνεται πως η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, πριν από τη λήξη των συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας, ο ουκρανικός στρατός γνωστοποίησε τις εκτιμήσεις του περί εισβολής δυνάμεων της Λευκορωσίας στα εδάφη της χώρας.

Τσερνίχιβ: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν σχολείο -33 νεκροί

Παράλληλα, χθες έγινε γνωστό ότι 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αεροπορικές επιδρομές των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή Τσερνίχιφ της Ουκρανίας. Ο δήμαρχος της Μαριούπολης κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν υποδομές της περιοχής και εμποδίζουν την εκκένωση των αμάχων. Η Ρωσία λέει πως πλέον ελέγχει τη Χερσώνα, όμως ο ισχυρισμός αυτός έχει αμφισβητηθεί από την ουκρανική πλευρά.

Another video of the sirens in Enerhodar as Russian forces are approaching the city pic.twitter.com/HDF3V4OR99 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 3, 2022

Το Χάρκοβο βομβαρδιζόταν συνεχώς και χθες, ενώ μεγάλο μέρος του κέντρου έχει μετατραπεί σε συντρίμμια.

Οι «New York Times» έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, του οποίου τη γνησιότητα έχουν επιβεβαιώσει, από τον βομβαρδισμό της περιοχής, κοντά σε διαμερίσματα, φαρμακεία και νοσοκομεία, με πολίτες να τρέχουν στους δρόμους. Ακόμα, η ουκρανική πλευρά καταγγέλλει πλήγμα από βόμβα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στην Οχτίρκα, ενώ έχει δημοσιευθεί και σχετικό βίντεο στα ουκρανικά ΜΜΕ.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF — The New York Times (@nytimes) March 3, 2022

Ζελένσκι: Θέλω να συναντήσω τον Πούτιν

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σε δυτικά ΜΜΕ, στην οποία είπε ότι επιθυμεί να συνομιλήσει απευθείας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς «μόνον έτσι μπορεί να σταματήσει αυτός ο πόλεμος» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Πούτιν: Οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν πολίτες ως ασπίδες

Λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ζελένσκι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, με νέο του διάγγελμα, εξαπέλυσε κατηγορίες κατά των ουκρανικών δυνάμεων, λέγοντας πως χρησιμοποιούν τους πολίτες ως «ανθρώπινες ασπίδες». Στο διάγγελμά του, ο Πούτιν είπε ότι οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι «ένας λαός», αλλά και πως οι Ουκρανοί έχουν δεχτεί πλύση εγκεφάλου. Η στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας συνεχίζεται με επιτυχία και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος. Ταυτόχρονα, στη Ρωσία εξακολουθούν να διοργανώνονται αντιπολεμικές διαδηλώσεις, με πολίτες να αψηφούν τις απαγορεύσεις και τις απειλές των Αρχών.

Μακρόν: Τα χειρότερα έρχονται για την Ουκρανία

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι κάνει ένα μεγάλο λάθος στην Ουκρανία. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ο Γάλλος πρόεδρος είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι αυταπατάται σχετικά με την κυβέρνηση στο Κίεβο και ότι ο πόλεμος θα κοστίσει ακριβά στη Ρωσία μακροπρόθεσμα. Από την πλευρά του, ο Πούτιν επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να επιτύχει την εξουδετέρωση και τον αφοπλισμό της Ουκρανίας, είτε με διπλωματικό τρόπο είτε με όπλα. Ο Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να πιστεύει ότι «τα χειρότερα έρχονται» στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα.

Αμετανόητος ο Πούτιν

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν είπε πως οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν μόνο τις στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας και πως είναι ψέμα οι ισχυρισμοί ότι πλήττονται πολιτικές υποδομές. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι στόχοι της στρατιωτικής επιχείρησης σε κάθε περίπτωση θα υλοποιηθούν. Παράλληλα, από το Κρεμλίνο αναφέρουν πως ο Πούτιν σχολίασε αναλυτικά την ομιλία τού Μακρόν για την Ουκρανία, διαφωνώντας με πολλές από τις θέσεις που παρουσιάστηκαν. «Ο πρόεδρος της Ρωσίας επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι στην αναφερόμενη ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν δεν λέγεται λέξη για το σαμποτάζ από την ουκρανική ηγεσία των συμφωνιών του Μινσκ επί επτά χρόνια, καθώς και το γεγονός ότι οι δυτικές χώρες και η Γαλλία δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να αναγκάσουν το Κίεβο να συμμορφωθεί με αυτές», αναφέρεται στο μήνυμα του Κρεμλίνου.

Επιπλέον, σημείωσε η υπηρεσία Τύπου του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «η πολυετής γενοκτονία κατά των αμάχων στο Ντονμπάς, που οδήγησε σε πολυάριθμα θύματα και ανάγκασε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να ζητήσουν άσυλο στη Ρωσία, αποσιωπάται».