Ουκρανία πόλεμος: Στρατιώτες σκότωσαν πατέρα μπροστά στον γιο

Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν πατέρα να σκοτώνεται από Ρώσους στρατιώτες έξω από το Κίεβο, ενώ ο γιος του ήταν εκεί και μάλιστα τραβούσε με το κινητό του τα όσα εκτυλίσσονταν. Το τραγικό περιστατικό που το παιδί κατέγραψε στην κάμερα του κινητού του, συνέβη στο προάστιο Ιβάνκιβ του Κιέβου. Πατέρας και γιος είναι μέσα στο αυτοκίνητο και πάνε σπίτι να πάρουν τα τρία τους σκυλιά που είχαν αφήσει λίγες ώρες πριν όταν έφυγαν από εκεί για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς.

Ο μικρός κάθεται στη θέση του συνοδηγού και καταγράφει τη διαδρομή σε έναν επαρχιακό άδειο δρόμο. Ο μικρός καταγράφει καμένα κτίρια και ερειπωμένη γη. «Όλα καίγονται, όλα» λέει. Ξαφνικά μπροστά τους βλέπουν μια φάλαγγα από ρωσικά στρατιωτικά οχήματα. «Μπαμπά πάτα φρένο κάνε στην άκρη το αυτοκίνητο και σβήσε τη μηχανή» ακούγεται να λέει στον πατέρα του τον Όλεγκ Μπουλαβένκο, ο γιος εμφανώς αγχωμένος. «Μπορούμε να κάνουμε αναστροφή;» προλαβαίνει να τον ρωτήσει όταν ακούγεται ένας πυροβολισμός. «Διάβολε βγες έξω και ξάπλωσε κάτω» λέει το παιδί στον πατέρα του και ταυτόχρονα ανοίγει την πόρτα για να βγει και εκείνο έξω.

Ακούγονται ξανά πυροβολισμοί. Όλες οι σφαίρες βρήκαν τον Όλεγκ. «Μπαμπά, μπαμπά μου, βγες έξω και ξάπλωσε κάτω. Με ακούς; Πήγαινε στο πίσω κάθισμα και κρύψου» λέει σπαρακτικά το παιδί. «Μπαμπά είσαι εδώ; Κρατήσου» λέει το παιδί καλυμμένο πίσω από το όχημα. Ο πατέρας του είναι στην άσφαλτο με τα χέρια ανοιχτά. Από τους πυροβολισμούς πέθαναν μέσα στο αυτοκίνητο και τα δυο από τα τρια σκυλιά της οικογένειας. Όπως είπε αυτόπτης μάρτυρας, οι πυροβολισμοί ρίχτηκαν από τους Ρώσους.

#Ukraine 🇺🇦: another harrowing incident of Russian invasion forces trying to kill innocent civilians.

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 3, 2022