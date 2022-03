Ελληνικό κονβόι Μαριούπολη: Η τρομακτική στιγμή που σημαδεύεται από τανκ

Καρέ καρέ καταγράφηκε σε βίντεο η στιγμή που ρωσικό τανκ σημάδευε το ελληνικό κονβόι που ξεκίνησε το ταξίδι από τη Μαριούπολη για να εγκαταλείψει την Ουκρανία. Σε εκτενές ρεπορτάζ το οποίο συνοδεύεται από αποκαλυπτικό οπτικοακουστικό υλικό το ITV News περιγράφει όσα συνέβησαν περίπου 5 μίλια από την Μαριούπολη, όταν το κονβόι, στο οποίο βρίσκονταν και Έλληνες δημοσιογράφοι, συνάντησε ένα σημείο ελέγχου το πλήρωμα του οποίου σε αντίθεση με όσα ήλπιζαν, δεν ήταν Ουκρανοί, αλλά Ρώσοι.

Without wi-fi, electricity and fuel, broadcasting out of Mariupol became impossible for the ITV News team and they joined the last convoy out

'Initially the soldiers appeared relaxed, but suddenly something spooked them'

Watch @johnirvineitv's report:https://t.co/uzK9MgkMJe pic.twitter.com/msOxBhDU1d

