Ρώσος δημοσιογράφος σε Ουκρανή: Η «συγγνώμη» μεταξύ των δύο συναδέλφων

Από τις λίγες δηλώσεις μετάνοιας που ηχούν δημόσια από Ρώσο μετά την εισβολή στην Ουκρανία και τα απανωτά χτυπήματα που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες κόσμου. Από τον «αέρα» του BBC, Ρώσος δημοσιογράφος, συντάκτης ιστοσελίδας, ζήτησε «συγγνώμη» από τους Ουκρανούς συναδέλφους του για τον πόλεμο, όταν βγήκε δημόσια να μιλήσει.

Ο Ιβάν Κολπακόφ έχει ένα ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης, το λεγόμενο Meduza, το οποίο όμως χειρίζεται εκτός της χώρας του. Η Όλγα Μαλχέφσκα, από την άλλη, εργάζεται στο BBC της Ουκρανίας και «συνάντησε» ραδιοφωνικά τον Ρώσο συνάδελφό της. Την Παρασκευή, η οικογένειά της χτυπήθηκε από επίθεση στο Κίεβο, όμως παραμένει ασφαλής. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους Ουκρανούς συναδέλφους μου» είπε ο Κολπάκοφ από τη ραδιοφωνική εκπομπή «Media Show» του ΒΒC. «Ζητώ πραγματικά ”συγγνώμη” που δεν σταματήσαμε τους Ρώσους»… συμπλήρωσε ο Ρώσος δημοσιογράφος.

This from The Media Show is staying with me. Russian journalist Ivan Kolpakov has to run his news site from outside Russia. Olga Malchevska from BBC Ukrainian is in London. On Friday, her family home in Kyiv was hit by an attack. Her family are safe. Ivan wanted to say this. pic.twitter.com/Xfk4jFdiK8

— Ros Atkins (@BBCRosAtkins) March 3, 2022