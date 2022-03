Ουκρανία τώρα – πόλεμος: “Κόλαση” σε Κίεβο και Χάρκοβο, λίγο πριν τις νέες διαπραγματεύσεις

Μια ακόμη νύχτα κόλαση στην Ουκρανία, με το Κίεβο και το Χάρκοβο να δέχονται ανελέητες επιθέσεις, λίγο πριν το νέο γύρο διαλόγου. Σήμερα το πρωί θα επανεκκινήσουν οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο Μπρεστ της Λευκορωσίας, ενώ η Ρωσία συνεχίζει την εισβολή στην Ουκρανία. Σκοπός, η επίτευξη της διπλωματικής λύσης, αν και η Ρωσία για ακόμη μία νύχτα κλιμάκωσε την επιθετικότητά της, με τον αριθμό των θυμάτων και των καταστροφών να αυξάνεται διαρκώς. Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, υποστήριξε ότι στις σημερινές συνομιλίες θα συζητηθεί και η κατάπαυση του πυρός, μένει βέβαια να αποδειχθεί κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι προσχηματικό.

Ενθαρρυντικό, πάντως, ήταν και το «άνοιγμα» του Σεργκέι Λαβρόφ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε μεν ότι η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη στην αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος συγκεκριμένων όπλων που δεν θα μπορούν ποτέ να αναπτυχθούν στο ουκρανικό έδαφος, ωστόσο

είπε ότι η Μόσχα αναγνωρίζει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως ηγέτη της Ουκρανίας και χαιρέτισε ως «θετικό βήμα» το γεγονός ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θέλει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι Ρώσοι κλιμάκωσαν την επιθετικότητά τους σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, με το Κίεβο και το Χάρκοβο -μεταξύ άλλων- να σφυροκοπούνται και πάλι αδιάκοπα. Η πολιορκία του Κιέβου συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, αφού σημειώθηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις, ακόμη και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, περίπου στις 2:00 τη νύχτα τέσσερις νέοι βομβαρδισμοί συντάραξαν το Κίεβο, ενώ λίγη ώρα πριν είχε ηχήσει ξανά ο αεροπορικός συναγερμός.

Δύο εκ των εκρήξεων ακούστηκαν κοντά στον σταθμό του μετρό «Druzhby Narodiv», ενώ οι δύο πρώτες ακούστηκαν από το κέντρο του Κιέβου, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν έκκληση στους πολίτες να σπεύσουν στο πλησιέστερο καταφύγιο. «Ο εχθρός προσπαθεί να εισβάλει στην πρωτεύουσα», προειδοποίησε ο δήμαρχος Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram. Παράλληλα, ειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές υπήρξαν τόσο στο Κιέβο και την Περιφέρεια Κιέβου, όσο και στις πόλεις Μικολάιφ, Λβιβ, Ζίτομιρ, Ιβάνο-Φρανκίβσκ, Τσερνίχιβ, Poltavahlaszhnyaiport και Ζακ, όπως και στις Περιφέρειες του Τσερνίχιβ, του Βολίν, του Τσερκάσι και του Κιρόβοχραντ.

Στο μεταξύ, αργά το βράδυ της Τετάρτης, οι Ρώσοι κατέλαβαν τη Χερσώνα. Ο δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Κολικάγεφ δήλωσε ότι Ρώσοι στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί στους δρόμους της πόλης και ότι εισέβαλαν νωρίτερα στο δημοτικό συμβούλιο. Η ουκρανική κυβέρνηση είχε υποβαθμίσει τις αναφορές ότι η Χερσώνα βρισκόταν υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, κάτι που θα συνέβαινε για πρώτη φορά σε μεγάλη πόλη της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την περασμένη εβδομάδα.

Ο Κολικάγεφ προέτρεψε τους Ρώσους στρατιώτες να μην πυροβολούν αμάχους και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μη συναθροίζονται σε εξωτερικούς χώρους και να μην κυκλοφορούν τη νύχτα στους δρόμους. «Δεν έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις στην πόλη, μόνον άμαχους… Ανθρώπους που θέλουν να ΖΗΣΟΥΝ», αναφέρει σε ανακοίνωση ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης. Σύμφωνα με την «Telegraph», πρόκειται για την πρώτη μεγάλη πόλη που καταλαμβάνουν οι Ρώσοι.

Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν μάλιστα την παρουσία του ρωσικού στρατού στη Χερσώνα. Ο επικεφαλής των περιφερειακών αρχών Γκενάντι Λαχούτα ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι δυνάμεις κατοχής (ο ρωσικός στρατός) βρίσκονται σε όλες τις συνοικίες της πόλης και είναι πολύ επικίνδυνες».

Στο Κίεβο, σύμφωνα με ανταποκρίσεις, οι Ρώσοι έπληξαν αγωγό τηλεθέρμανσης στην πόλη του Κιέβου, ενώ οι Ουκρανοί κατέρριψαν ρωσικό πύραυλο που είχε στόχο το υπουργείο Άμυνας. Η ισχυρή έκρηξη κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου οφείλεται σε ρωσικό αεροπορικό πλήγμα, ενώ πλήθος κόσμου -ανάμεσά τους πολλά γυναικόπαιδα- έσπευσαν να απομακρυνθούν από το σημείο, αναφέρει σε ανακοίνωση η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας (Ukrzaliznytsya). Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του σιδηροδρομικού σταθμού υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν για την ώρα πληροφορίες για θύματα. Τα δρομολόγια των τρένων δεν έχουν διακοπεί.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Χεραστσένκο, αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι από την «πυραυλική επίθεση» κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στο δίκτυο παροχής θέρμανσης, εν μέσω του ψύχους που επικρατεί στην ουκρανική πρωτεύουσα. Η ισχυρή έκρηξη κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου ενδέχεται να έχει διακόψει την παροχή κεντρικής θέρμανσης σε περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών, δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Εκρήξεις σημειώνονταν στο Κίεβο από το βράδυ της Τετάρτης, με μία εξ αυτών κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανάρτηση στο Twitter του συμβούλου τού υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Γκεραστσένκο. Η οβίδα έπεσε κοντά στο ξενοδοχείο «Ibis» και, σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κίεβο, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, καθώς το κτίριο του σταθμού άντεξε και υπέστη μικρές ζημιές. Σχεδόν σε όλη την Ουκρανία έχει κηρυχθεί αεροπορικός συναγερμός, ενώ οι Ρώσοι σφυροκοπούν το Χάρκοβο.

Σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να γίνονται πιο επιθετικές στη στόχευση υποδομών εντός του Κιέβου, όπου έχει καταγραφεί αύξηση τόσο των επιθέσεων με πυραύλους και πυρά πυροβολικού όσο και του οπλισμού που μεταφέρουν στην πόλη. Ο ίδιος ανέφερε πως τις τελευταίες επτά ημέρες έχουν εκτοξευθεί 450 πύραυλοι εναντίον ουκρανικών στόχων από τις ρωσικές δυνάμεις.

Another siren sound in past 10 minutes, a huge explosion was heard not far from the #Kyiv center.#Ukraine pic.twitter.com/przmMB1GFx

— Jeyhun Aliyev (@JeyhunAliyev6) March 2, 2022