Νεκροί στην Ουκρανία: Συγκλονίζει ο πατέρας που κλαίει πάνω από το παιδί του

Ενώ το αίμα στην Ουκρανία δεν φαίνεται να σταματά, ολοένα και περισσότερες εικόνες που δείχνουν νεκρούς και τραυματίες αμάχους κάνουν το γύρο του κόσμου. Μία από αυτές έχει πρωταγωνιστή έναν πατέρα που κλαίει πάνω από το άψυχο σώμα του γιου του στη Μαριούπολη, η οποία βρίσκεται υπό συνεχή βομβαρδισμό από τα ρωσικά στρατεύματα για πάνω από 24ωρες.

Ο λόγος για τον Serhii, ο οποίος έμελλε να χάσει τον γιο του Iliya από τα ρωσικά πυρά. Ο νεαρός Iliya είχε χτυπηθεί στα πόδια από επίθεση που σημειώθηκε με ρωσική οβίδα. Ωστόσο τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που τελικά υπέκυψε.

Serhii, father of teenager Iliya, cries on his son's lifeless body lying on a stretcher at a maternity hospital converted into a medical ward in Mariupol, Ukraine. Photo by Evgeniy Maloletka @EMaloletka @AP pic.twitter.com/Yag4N350Te

— Ian Hinchliffe (@ianpiced) March 3, 2022