Εξώφυλλο TIME για Ουκρανία: «Η ζωή θα νικήσει τον θάνατο και ο κόσμος το σκοτάδι»

Το περιοδικό Time σε μία συμβολική κίνηση κυκλοφόρησε με τα εξώφυλλό του στα ουκρανικά και τίτλο «Η ζωή θα νικήσει τον θάνατο και ο κόσμος το σκοτάδι».

Ο τίτλος μόνο τυχαίος δεν είναι, καθώς πρόκειται για μία από τις φράσεις που είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στην ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο την Τρίτη.

Γραμμένο στα ουκρανικά και με τα χρώματα της χώρας το εξώφυλλο του περιοδικού Time, ανέβηκε και στο twitter.

Tο άρθρο του αμερικανικού περιοδικού Time υποστηρίζει πως ο Ουκρανος πρόεδρος Ζελένσκι «άλλαξε την ιστορία» επιλέγοντας να παραμείνει στην πρωτεύουσα του Κιέβου όταν ξεκίνησε η εισβολή, γεγονός που ξεσήκωσε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους να αναλάβουν σοβαρή δράση κατά της Ρωσίας.

TIME's new cover: Volodymr Zelensky and the heroes of Kyiv https://t.co/kgNYusBXOS pic.twitter.com/6n8wyy4UkQ

— TIME (@TIME) March 3, 2022