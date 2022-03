Διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας: Συμφώνησαν σε διόδους για τους αμάχους

Ολοκληρώθηκε μετά από 3,5 ώρες ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία στο ένα από τα τρία θέματα της ατζέντας και συγκεκριμένα στο άνοιγμα ανθρωπιστικών διόδων για τους αμάχους. Αντιθέτως, δεν βρέθηκε η χρυσή τομή στα θέματα της ανακωχής και της κατάπαυσης του πυρός.

Από νωρίς είχε ξεκινήσει ένα θρίλερ μεταξύ των δύο πλευρών, τόσο για την ώρα διεξαγωγής, όσο και για το σημείο της συνάντησης. Μάλιστα, υπήρξαν πληροφορίες ακόμη και για πιθανή ματαίωση των συνομιλιών. Τελικά, όμως, μετά από διαβουλεύσεις εκατέρωθεν, οι συνομιλίες ορίστηκε να ξεκινήσουν στις 4 το απόγευμα, αντί για το μεσημέρι που αρχικά είχαν οριστεί, στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία. Ο σύμβουλος της Ουκρανίας Mykhailo Podolyak ανέφερε στο Twitter τα θέματα που είναι στην ατζέντα της συζήτησης με τους Ρώσους.

1. Άμεση κατάπαυση του πυρός

2. Ανακωχή

3. Ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την εκκένωση αμάχων από κατεστραμμένα ή συνεχώς βομβαρδισμένα χωριά/πόλεις».

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων, η ουκρανική πλευρά επιβεβαίωσε την αναχώρησή της, με την ανάρτηση-δήλωση του συμβούλου του προέδρου της Ουκρανίας, Mykhailo Podolyak, ο οποίος πέταξε με με ελικόπτερο προς τα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία.

