Συλλήψεις παιδιών Ρωσία: Καταγγελία σοκ για τις αρχές της Μόσχας

Αν και παραμένει ανεπιβεβαίωτο, τα ξένα Μέσα αναφέρουν εντόνως πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δώσει εντολή στις αρχές της Μόσχας να συλλαμβάνουν ακόμη και παιδιά του δημοτικού επειδή συμμετείχαν σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις. Το δίκτυο Nexta «ανέβασε» βίντεο στο Twitter στο οποίο φαίνεται ένα παιδάκι να κλαίει πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Παράλληλα, Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης ανέβασε στο διαδίκτυο φωτογραφίες με μαθητές να κάθονται μέσα σε κλούβες. Τα παιδιά συνελήφθησαν από τις αρχές γιατί συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη ρωσική πρωτεύουσα με χιλιάδες πολίτες να εκφράζουν την αντίθεσή τους στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι αντιπολεμικοί διαδηλωτές στη Ρωσία κινδυνεύουν με φυλάκιση και κατηγορίες για προδοσία επειδή εκφράζουν τη διαφωνία τους ενάντια στον πόλεμο του Πούτιν. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε χιλιάδες ανθρώπους να βγουν στους δρόμους καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσεγγίζουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, όπως σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail». Oι φωτογραφίες δείχνουν τρία παιδιά που συμμετείχαν στις χθεσινές διαδηλώσεις να έχουν τεθεί υπό κράτηση από την αστυνομία της Μόσχας.

This is the kind of "Russian world" the occupiers want to bring to #Ukraine. pic.twitter.com/ibEqvJ393T

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022