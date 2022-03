Σούπερ μάρκετ Ουκρανία: Άδειασαν τα ράφια, φουντώνει η αγωνία

Άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ουκρανία από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με την Ρωσία πριν εφτά ημέρες. Εικόνες από τη Μελιτόπολη, που τραβήχτηκαν τρεις ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής, δείχνουν απελπισμένους Ουκρανούς μέσα σε ένα κατεστραμμένο σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν έχει σχεδόν τίποτα στα ράφια. Σε πιο πρόσφατο βίντεο, που δημοσιεύτηκε χθες στο Snapchat, φαίνεται ένα σούπερ μάρκετ στη Λβιβ. Το κατάστημα είναι σχεδόν εντελώς άδειο, ενώ όπως σχολιάζει το Sky News οι πολίτες δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση για το πότε θα φτάσουν επιπλέον προμήθειες. Στο Κίεβο, οι άνθρωποι αναφέρουν ότι δεν έχουν πρόσβαση σε φρούτα, λαχανικά, ψωμί και άλλες «βασικές προμήθειες». Σύμφωνα με το Sky News πιστεύεται ότι και στα petshop εξαντλούνται οι προμήθειες.

Η είδηση των ελλείψεων σε σούπερ μάρκετ στην Ουκρανία έρχεται τη στιγμή που ανθρωπιστικές οργανώσεις που παρακολουθούν με ανησυχία τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας οι οποίες βασίζονται στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από την Ρωσία και την Ουκρανία προειδοποιούν ότι η παγκόσμια αλυσίδα ανεφοδιασμού τροφίμων κινδυνεύει να αποσταθεροποιηθεί λόγω της εισβολής. Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία είναι μεγάλοι εξαγωγοί γεωργικών προϊόντων, όμως οι σοδειές στην Ουκρανία πλέον κινδυνεύουν, ενώ στη Ρωσία έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Περισσότερα από τα μισά τρόφιμα που διανέμει το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) σε περιοχές όπου υπάρχουν κρίσεις προέρχονται από την Ουκρανία.

This Snapchat posted 3 hours ago from a supermarket in Lviv, Ukraine. Empty shelves & no news of when new supplies will arrive. pic.twitter.com/tmq7qLIiPt

— Megha Mohan (@meghamohan) March 1, 2022