Νεκρός πιλότος Ουκρανία: “Έπεσε” στο καθήκον ο Grey Wolf

Ένας από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους πιλότους σε αεροπορικές επιδείξεις, ο Σμήναρχος Oleksandr Oksanchenko δεν θα ξαναδώσει άλλη παράσταση στα πηδάλια του αγαπημένου του Su-27. O Grey Wolf όπως ήταν γνωστός στους χιλιάδες φανατικούς φίλους του σε όλο τον κόσμο, καταρρίφθηκε στον ουρανό της Ουκρανίας, πιθανότατα από πύραυλο S400 σε πτήση κοντά στο Κίεβο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Oksanchenko απογειώθηκε για να σταματήσει τα ρωσικά αεροπλάνα στην πρώτη φάση της εισβολής, όταν προσπαθούσαν να καταλάβουντ ο αεροδρόμιο Antonov.

It was learned that the pilot of the Ukrainian Su-27 Flanker fighter jet, nicknamed "Grey Wolf", Colonel Oleksandr Oksanchenko, died when his plane was shot down in Kiev on Friday evening. Rest in Peace to the fallen. He was a hero to his nation #Ukraine #RussiawarOnUkraine pic.twitter.com/uLT77lnHTF

