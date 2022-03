Πόβετκιν: Στηρίζω τον πόλεμο

Ο γνωστός Ρώσος αθλητής Αλεξάντερ Πόβετκιν τοποθετήθηκε αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, στηρίζοντας την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν για την επέμβαση στην γειτονική χώρα. Ο Ρώσος πυγμάχος, ο οποίος έχει σημαντική καριέρα, ανέφερε ότι η Ρωσία πολεμά την αναγέννηση του ναζισμού στην Ουκρανία.

«Υπάρχει δύναμη στην αλήθεια. Πολεμάμε γι’ αυτήν εδώ και χρόνια, την ώρα που οι Σλάβοι εξοντώνονταν στο Ντόνμπας. Γι’ αυτό στηρίζω τον πόλεμο κατά του ναζισμού και των παράσιτων απ’ όπου κι αν προέρχονται. Κάθε πόλεμος έχει το τέλος του. Ας ελπίσουμε πως αυτός θα τελειώσει τις επόμενες μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πόβετκιν.

