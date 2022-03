Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο… ισαποστάκιας Ζεράρ Ντεπαρντιέ

Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, που πρόσκειται στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε έκκληση σε Ρωσία και Ουκρανία να «κατεβάσουν τα όπλα και να διαπραγματευθούν». Συγκεκριμένα, ο Γάλλος ηθοποιός πραγματοποίησε αυτή τη δήλωση σήμερα, Τρίτη, προς το Γαλλικό Πρακτορείο, κατά την έκτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Η Ρωσία και η Ουκρανία ήταν πάντα δύο αδελφές χώρες. Είμαι εναντίον αυτού του αδελφοκτόνου πολέμου.

Λέω ”κατεβάστε τα όπλα” και διαπραγματευθείτε», είπε. Το ιερό τέρας του γαλλικού κινηματογράφου, που διαθέτει εκτός από τη γαλλική και την υπηκοότητα της Ρωσίας, τηλεφώνησε στο AFP προκειμένου να κάνει τη δήλωση αυτή. Είχε αποκτήσει ρωσικό διαβατήριο τον Ιανουάριο του 2013, εν μέσω μιας αντιπαράθεσης για τη δημοσιονομική πολιτική του τότε προέδρου Φρανσουά Ολάντ.

Gérard Depardieu, Russian influencer, dangerous Putin apologist and super-rich close friend of the Great Dictator.

Seize all his assets NOW and ban him from the EU for life.#StandingWithUkraine pic.twitter.com/ApzOf6RObk

— Jools Vergne (@Jools_Vergne) February 28, 2022