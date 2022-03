Ζελένσκι Ευρωβουλή: Η στιγμή που ο διερμηνέας της ΕΕ λυγίζει και ξεσπά σε λυγμούς

Συγκινητική ήταν η υποδοχή του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ομιλία του να γίνεται δεκτή με χειροκροτήματα, καθώς ανέφερε ότι η χώρα του “παλεύει για επιβίωση”. “Αγωνιζόμαστε μόνο για τη γη μας και την ελευθερία μας”, είπε ο Ζελένσκι, με αποτέλεσμα ο διερμηνέας της ΕΕ να λυγίσει και με σπασμένη φωνή να συνεχίσει να μεταφράζει όσα έλεγε ο Ουκρανός πρόεδρος.

“Θέλουμε να δούμε τα παιδιά μας ζωντανά. Νομίζω ότι είναι δίκαιο. Παλεύουμε για τη ζωή μας… Παλεύουμε για την επιβίωση. Αυτό είναι το υψηλότερο κίνητρό μας”, είπε ο Ζελένσκι. “Αλλά παλεύουμε επίσης για να είμαστε ισότιμα μέλη της Ευρώπης”, πρόσθεσε. “Πιστεύω ότι σήμερα δείχνουμε σε όλους ότι ακριβώς είμαστε”.

You can hear it in the translator's voice here…. pic.twitter.com/yv9MI2ffkE

— Hadas Gold (@Hadas_Gold) March 1, 2022