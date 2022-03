Πόλεμος στο Κίεβο – τώρα: Προειδοποίηση ρωσικού υπουργείου Άμυνας

Επίθεση στο κέντρο υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας με όπλα υψηλής ακριβείας στο Κίεβο για να καταστείλει τις επιθέσεις εναντίον διαφόρων κρατικών θεσμών και Ρώσων πολιτών, προαναγγέλλει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Μάλιστα η Μόσχα προειδοποίησε τους κατοίκους που ζουν κοντά σε πύργους επικοινωνιών κοντά στο αρχηγείο στο κέντρο του Κιέβου να εκκενώσουν τα σπίτια τους για τη δική τους ασφάλεια. Ο απόλυτος τρόμος επικρατεί από το πρωί στο Κίεβο μετά τις δορυφορικές εικόνες που αποκάλυψαν την ρωσική φάλαγγα των 64 χιλιομέτρων να βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα.

Βίντεο που κυκλοφορούν αυτή την ώρα στο διαδικτύου αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό όπου Ουκρανοί μαζικά επιχειρούν να εγκαταλείψουν την πόλη υπό τον φόβο μίας ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής. Νέοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, κάποιοι κρατώντας στην αγκαλιά τους τα κατοικίδια τους, προσπαθούν να επιβιβαστούν στο τρένο που είναι ήδη γεμάτο από επιβάτες καθώς φοβούνται ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία τους ευκαιρία να φύγουν από το Κίεβο. O δήμαρχος του Κιέβου λέει ότι ο «εχθρός βρίσκεται στα περίχωρα» της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το CNN, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, προειδοποίησε την Τρίτη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι «ο εχθρός βρίσκεται στα περίχωρα της πρωτεύουσας», προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός στρατός «ετοιμάζεται να υπερασπιστεί το Κίεβο». «Οι ένοπλες δυνάμεις μας και οι δυνάμεις εδαφικής άμυνας, μάχονται ηρωικά για τη γη μας», δήλωσε ο Κλίτσκο. Νωρίτερα σήμερα τον γύρο του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες που δείχνουν μία ρωσική αυτοκινητοπομπή να εκτείνεται σε μήκος 64 χιλιομέτρων.

Unbearable scenes at Kyiv central station. Old people, kids, disabled people, pets, this train is already packed full. People fear it could be the last chance to flee. pic.twitter.com/pOc5tx1kCH

— Shaun Walker (@shaunwalker7) March 1, 2022