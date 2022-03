Κίεβο τώρα – πόλεμος: Σφοδρή επίθεση από τους Ρώσους, ισοπεδώνουν και το Χάρκοβο

Ξεκίνησε ο βομβαρδισμός στο Κίεβο. Ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν πύργο τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Από τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται, έχουν διακοπεί τα σήματα των καναλιών στο Κίεβο. Το πρακτορείο Interfax κάνει λόγο για 5 νεκρούς και πέντε τραυματίες.

They weren’t kidding about “precision” strike pic.twitter.com/fRRJpLkkD6 — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 1, 2022

Ο πύργος της τηλεόρασης βρίσκεται στην ίδια γειτονιά με την τοποθεσία Μπάμπι Γιαρ, μια χαράδρα όπου οι Ναζί σκότωσαν περισσότερους από 30.000 Εβραίους σε δύο ημέρες το 1941. Η τοποθεσία είναι ένας σημαντικός τόπος μνήμης. «Αυτοί οι βάρβαροι σφαγιάζουν τα θύματα του Ολοκαυτώματος για δεύτερη φορά», κατήγγειλε στο Twitter ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας, Αντρέι Γερμάκ.

Απευθυνόμενος «στον κόσμο», ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε μια νέα, δραματική ανάρτηση, τα εξής: «Τι νόημα έχει να λέμε ‘ποτέ ξανά’ για 80 χρόνια, εάν ο κόσμος μένει σιωπηλός όταν μια βόμβα πέφτει στο ίδιο σημείο, στο Μπάμπι Γιαρ; Τουλάχιστον 5 σκοτώθηκαν. Η ιστορία επαναλαμβάνεται…».

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντίμτρο Κουλέμπα, είπε πως «τον Σεπτέμβριο του 1941, οι Ναζί σκότωσαν περισσότερους από 33.000 Εβραίους εδώ. 80 χρόνια μετά, οι Ρώσοι Ναζί χτυπούν το ίδιο σημείο για να εξολοθρεύσουν Ουκρανούς. Διαβολικό και βάρβαρο».

Kyiv TV tower, which has just been hit by a Russian missile, is situated on the territory of Babyn Yar. On September 29-30, 1941, Nazis killed over 33 thousand Jews here. 80 years later, Russian Nazis strike this same land to exterminate Ukrainians. Evil and barbaric. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022

Με ανάρτησή του στο Facebook, το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας επιβεβαιώνει την επίθεση, σημειώνοντας ότι για λίγη ώρα τα τηλεοπτικά κανάλια δεν θα λειτουργούν. Προσθέτει, ακόμη, ότι αμέσως θα ενεργοποιηθεί η εφεδρική μετάδοση ορισμένων καναλιών.

Area around #Kyiv TV tower in a moment of strike. pic.twitter.com/nGtkiWnZIG — Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) March 1, 2022

Ουκρανική κυβέρνηση: Ο πολιτισμένος κόσμος βλέπει και τρομοκρατείται

Σε ανακοίνωσή της η ουκρανική κυβέρνηση, για το χτύπημα στον πύργο τηλεπικοινωνιών του Κιέβου αναφέρει: «Όλος ο πολιτισμένος κόσμος βλέπει και τρομοκρατείται. Πριν μια ώρα στον πύργο του Κιέβου υπήρχαν ζωντανοί άνθρωποι. Ήταν οι άνθρωποι που ήταν πατέρες, μητέρες και παιδιά κάποιου». Η ανακοίνωση συνοδεύεται με φωτογραφίες πτωμάτων, από τον βομβαρδισμό του πύργου.

Χτυπήθηκε τετραώροφο κτήριο γραφείων – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ουκρανικών αρχών, ένα τετραώροφο γραφείων στο Κίεβο χτυπήθηκε στις 17:18 από άγνωστο οπλικό σύστημα.

Στο σημείο επιχειρούν διασώστες. Μέχρι τώρα έχουν διασωθεί πέντε άτομα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προειδοποιήσει για τον βομβαρδισμό στο Κίεβο

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους του Κιέβου ότι θα χτυπήσει στόχους στην ουκρανική πρωτεύουσα. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι οι δυνάμεις τους ετοιμάζονται να εξαπολύσουν «πλήγματα υψηλής ακρίβειας» εναντίον «τεχνολογικών κέντρων της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και του 72ου κύριου κέντρου PsyOps στο Κίεβο». «Προτρέπουμε τους Ουκρανούς πολίτες που χρησιμοποιούνται από εθνικιστές για να προβούν σε προκλήσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και τους κατοίκους του Κιέβου που διαμένουν κοντά σε σταθμούς αναμετάδοσης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», είχε δηλώσει ο επίσημος εκπρόσωπος του στρατιωτικού τμήματος, υποστράτηγος Igor Konashenkov.

Βρετανικό υπουργείο Άμυνας: Ο χάρτης των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία

Σε νεότερη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει τα εξής:

Ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να πλησιάζουν αργά προς το Κίεβο. Το βασικό σκέλος των δυνάμεων στο σημείο παραμένει σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης.

Μέσα στις τελευταίες 48 ώρες, σημειώθηκαν περισσότερες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις κατά πυκνοκατοικημένων αστικών περιοχών στην Ουκρανία.

Εγκαταλείπουν το Κίεβο πανικόβλητοι οι Ουκρανοί

Ο απόλυτος τρόμος επικρατεί από το πρωί στο Κίεβο μετά τις δορυφορικές εικόνες που αποκάλυψαν την ρωσική φάλαγγα των 64 χιλιομέτρων να βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα.

Βίντεο που κυκλοφορούν αυτή την ώρα στο διαδικτύου αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό όπου Ουκρανοί μαζικά επιχειρούν να εγκαταλείψουν την πόλη υπό τον φόβο μίας ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής.

Chaotic, desperate scenes at Kyiv Central Railway as people scramble for limited space on trains going west. Can’t believe what I’m seeing. A mother was just briefly separated from her child on the platform and her scream was something I’m not sure I can find words to describe. pic.twitter.com/RKNFifZj2n — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2022

Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκόπησαν και το Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκόπησαν και το Χάρκοβο της Ουκρανίας με αεροπορικές επιθέσεις, σκορπώντας τον όλεθρο στην περιοχή. Ιδιαίτερα σκληρές είναι οι εικόνες που δημοσιεύουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας αλλά και διεθνή πρακτορεία, οι οποίες αποτυπώνουν τον απόηχο της ρωσικής επίθεσης, με συντρίμμια, τραυματίες και σορούς ανθρώπων να μεταφέρονται σε φορεία. Οι πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό των νεκρών είναι συγκεχυμένες ως τώρα, καθώς μία πηγή κάνει λόγο για τουλάχιστον δέκα νεκρούς και 20 τραυματίες στην επίθεση στην πόλη, ενώ κατά τις πληροφορίες άλλης πηγής οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στο σημείο ήταν οκτώ και άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

Η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφερε στο Facebook ότι «οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, έξι τραυματίστηκαν και 38 διασώθηκαν», μετά το πλήγμα που δέχτηκε ένα κτίριο διαμερισμάτων. Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες, στις οποίες διακρίνονται οι διασώστες να εργάζονται σε ένα κτίριο, εμφανώς κατεστραμμένο.

Οργή Τζόνσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, είπε ότι ο βομβαρδισμός της πόλης τού θυμίζει τις επιθέσεις των Σέρβων στο Σαράγεβο, τη δεκαετία του 1990, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις ενώνουν τον κόσμο εναντίον της Ρωσίας. «Μου θυμίζει, αν θυμάστε, τον βομβαρδισμό της αγοράς του Σαράγεβο από τους Σέρβους, τον βομβαρδισμό αθώων ανθρώπων στη Βοσνία, μου δίνει την αίσθηση μιας ωμότητας που διαπράττεται σκόπιμα εναντίον ενός αστικού κέντρου», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Εσθονία.

«Πιστεύω ότι ο κόσμος αηδιάζει με όσα συμβαίνουν και βλέπει ότι είναι αναγκαίο να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα και να στηρίξει τους Ουκρανούς», πρόσθεσε.

Νέοι βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο καταστρέφουν νοσοκομείο

Με ανάρτησή του στο Telegram, το ουκρανικό κοινοβούλιο κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις ότι εξαπέλυσαν νέο χτύπημα στο Χάρκοβο, «καταστρέφοντας ένα κτίριο νοσοκομείου».

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς ή θανάτους.