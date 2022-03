Κίεβο τώρα – πόλεμος: Ξεκίνησε ο βομβαρδισμός

Ξεκίνησε ο βομβαρδισμός στο Κίεβο καθώς ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν πύργο τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Από τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται έχουν διακοπεί τα σήματα των καναλιών στο Κίεβο ενώ ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους του Κιέβου ότι θα χτυπήσει στόχους στην ουκρανική πρωτεύουσα. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι οι δυνάμεις τους ετοιμάζονται να εξαπολύσουν «πλήγματα υψηλής ακρίβειας» εναντίον «τεχνολογικών κέντρων της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και του 72ου κύριου κέντρου PsyOps στο Κίεβο».

Footage from Russian strike at the area of Kyiv TV tower. pic.twitter.com/Y1si9XRoAP

JUST IN: Another video of the shelling of a TV tower in Kyiv, Ukraine. #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/iZ7ailZT1Q

«Προτρέπουμε τους Ουκρανούς πολίτες που χρησιμοποιούνται από εθνικιστές για να προβούν σε προκλήσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και τους κατοίκους του Κιέβου που διαμένουν κοντά σε σταθμούς αναμετάδοσης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», είχε δηλώσει ο επίσημος εκπρόσωπος του στρατιωτικού τμήματος, υποστράτηγος Igor Konashenkov.

Βίντεο που κυκλοφορούν αυτή την ώρα στο διαδικτύου αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό όπου Ουκρανοί μαζικά επιχειρούν να εγκαταλείψουν την πόλη υπό τον φόβο μίας ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής.

Unbearable scenes at Kyiv central station. Old people, kids, disabled people, pets, this train is already packed full. People fear it could be the last chance to flee. pic.twitter.com/pOc5tx1kCH

Νέοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, κάποιοι κρατώντας στην αγκαλιά τους τα κατοικίδια τους, προσπαθούν να επιβιβαστούν στο τρένο που είναι ήδη γεμάτο από επιβάτες καθώς φοβούνται ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία τους ευκαιρία να φύγουν από το Κίεβο.

Chaotic, desperate scenes at Kyiv Central Railway as people scramble for limited space on trains going west. Can’t believe what I’m seeing. A mother was just briefly separated from her child on the platform and her scream was something I’m not sure I can find words to describe. pic.twitter.com/RKNFifZj2n

Ο δήμαρχος του Κιέβου λέει ότι ο «εχθρός βρίσκεται στα περίχωρα» της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το CNN, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, προειδοποίησε την Τρίτη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι «ο εχθρός βρίσκεται στα περίχωρα της πρωτεύουσας», προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός στρατός «ετοιμάζεται να υπερασπιστεί το Κίεβο».

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας και οι δυνάμεις εδαφικής άμυνας, μάχονται ηρωικά για τη γη μας», δήλωσε ο Κλίτσκο.

Νωρίτερα σήμερα τον γύρο του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες που δείχνουν μία ρωσική αυτοκινητοπομπή να εκτείνεται σε μήκος 64 χιλιομέτρων.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η τρομακτική ρωσική φάλαγγα των 64 χιλιομέτρων φτάνει στο Κίεβο

Η τρομακτική ρωσική φάλαγγα των 64 χιλιομέτρων φτάνει στο Κίεβο με τους φόβους ότι τώρα θα αρχίσει η πραγματική εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Η Ουκρανική πρωτεύουσα έχει τεθεί στο στόχαστρο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι ο στρατός έχει αυξήσει τους βομβαρδισμούς πυροβολικού βορείως του Κιέβου, καθώς η προέλαση της τεράστιας ρωσικής οχηματοπομπής έχει σημειώσει μικρή πρόοδο το τελευταίο 24ωρο λόγω προβλημάτων τροφοδοσίας. Αυτή την ώρα ηχούν οι σειρήνες στην πρωτεύουσα.

Βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνει πανικόβλητους πολίτες, νέους, ηλικιωμένους, παιδιά, ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, ανθρώπους κρατώντας στην αγκαλιά τους τα κατοικίδιά τους, να επιχειρούν να εγκαταλείψουν το Κίεβο καθώς φοβούνται ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία τους ευκαιρία. «Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο έχει σημειώσει μικρή πρόοδο κατά το τελευταίο 24ωρο πιθανόν ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων υλικοτεχνικών δυσκολιών», αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ενημέρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

«Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αυξήσει τη χρήση του πυροβολικού βορείως του Κιέβου και στα περίχωρα του Χάρκοβο και του Τσερνιχίβ. Η χρήση βαρέος πυροβολικού σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Η Ρωσία έχει αποτύχει να λάβει τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Ουκρανίας και έχει έτσι αναγκαστεί να στραφεί σε νυχτερινές επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να μειώσει τις απώλειές της», αναφέρεται. Εικόνες από δορυφόρους χθες Δευτέρα κατέγραψαν ότι ρωσική στρατιωτική οχηματοπομπή βόρεια του Κιέβου εκτείνεται σε μήκος 64 χιλιομέτρων, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναφέρθηκε νωρίτερα –όταν γινόταν λόγος για 27 χλμ.–, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

#Russia #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: An alleged footage shows Russian vehicles (IFV/MBT) moving in the direction of #Kyiv. At least one BMP-2 IFV with 30mm 2A42 'Shipunov' autocannon can be seen.

Soldiers on the vehicles appear to be armed with PKM MG, AKM rifles and a possible AK-15 rifle. pic.twitter.com/ebzHgBjbs9 — War Noir (@war_noir) March 1, 2022

Εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης

Η οχηματοπομπή περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και κατευθύνεται προς νότο, προς το Κίεβο, σύμφωνα με την εταιρεία. «Εκτείνεται από τα περίχωρα του αεροδρομίου Αντόνοφ (περίπου 25 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου) στον νότο, ως τα περίχωρα του Πριμπίρσκ» στον βορρά, ανέφερε η Maxar. Το αεροδρόμιο μετατράπηκε, από την έναρξη της εισβολής, σε θέατρο σφοδρών μαχών, καθώς ο στρατός του Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να κυριεύσει αυτή τη στρατιωτική υποδομή καίριας σημασίας ενόψει της επιχείρησης για την κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Στην οχηματοπομπή, όπως καταγράφηκε από τους δορυφόρους, «ορισμένα οχήματα είναι ενίοτε πολύ απομακρυσμένα το ένα από το άλλο», ενώ «σε άλλα τμήματά της τα οχήματα είναι τοποθετημένα ανά δυάδες ή τριάδες το ένα πλάι στο άλλο», πρόσθεσε η Maxar. Στις εικόνες βλέπει κανείς εκατοντάδες οχήματα, το ένα πίσω από το άλλο, σε δρόμους της ουκρανικής επαρχίας και, ενίοτε, καπνό σε μικρή απόσταση, που προέρχεται από φλεγόμενα κτίρια, κατά την εταιρεία.

Η Maxar έδωσε επίσης στη δημοσιότητα εικόνες που καταγράφουν νέες συγκεντρώσεις ρωσικών χερσαίων δυνάμεων, οχημάτων και πτερύγων επιθετικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, σε απόσταση μικρότερη των 30 χλμ. από τα σύνορα της Ουκρανίας. Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης την Πέμπτη, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προς το παρόν καταφέρει να υπερασπιστούν τις προσβάσεις στο κέντρο του Κιέβου και η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων «επιβραδύνθηκε» την πέμπτη ημέρα της εισβολής, καθώς συγκεντρώνονται γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Κατά δύο πηγές που ερωτήθηκαν χθες από το Γαλλικό Πρακτορείο, μια διπλωματική και μια προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας, η Μόσχα ετοιμάζεται να εξαπολύσει άμεσα έφοδο στο Κίεβο. Η κύρια ρωσική δύναμη που κινείται προς την ουκρανική πρωτεύουσα «προέλασε περίπου πέντε χιλιόμετρα» και βρίσκεται «περίπου 25 χλμ.» από την πόλη, εκτίμησε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας νωρίτερα.