Capital controls – Ρωσία: Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση των κυρώσεων

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν ανακοίνωσε μέτρα ελέγχου κεφαλαίων (capital control) για να σταματήσει την έξοδο ξένων επιχειρήσεων από τη χώρα, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA. Ο Μισούστιν είπε ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία έκαναν τους ξένους επενδυτές να αποφασίσουν όχι για οικονομικούς λόγους αλλά λόγω «πολιτικής πίεσης». «Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, έχει ετοιμαστεί ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την εισαγωγή προσωρινών περιορισμών στην έξοδο από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», είπε. «Αναμένουμε ότι όσοι έχουν επενδύσει στη χώρα μας θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται εδώ».

«Είμαι βέβαιος ότι η πίεση των κυρώσεων τελικά θα υποχωρήσει και όσοι δεν θα περιορίσουν τα έργα τους στη χώρα μας, υποκύπτοντας στα συνθήματα ξένων πολιτικών, θα κερδίσουν», είπε ο Ρώσος πρωθυπουργός. Ο Μισούστιν είπε ότι θα γίνονται καθημερινές συναντήσεις σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τον οικονομικό αντίκτυπο των κυρώσεων. «Είναι σημαντικό να παρακολουθείται η τρέχουσα κατάσταση σε πραγματικό χρόνο και να ληφθούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα», είπε. Το ρούβλι κατέγραψε χθες νέο αρνητικό ρεκόρ έναντι του αμερικανικού δολαρίου, η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας υπερδιπλασίασε τα επιτόκια στο 20% και το χρηματιστήριο της Μόσχας έκλεισε για όλη την ημέρα και θα παραμείνει και σήμερα κλειστό. Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το CNN, η ευρωπαϊκή θυγατρική της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας βρέθηκε στα πρόθυρα της κατάρρευσης, καθώς οι αποταμιευτές έσπευσαν να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. Οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι η ρωσική οικονομία ενδεχομένως να συρρικνωθεί κατά 5%.

#Russia was removed from the #swift system. Therefore, the Russian people attacked ATMs. Russian people withdraw their money from banks.#EU #NATO #Zelensky #Biden #ukraine pic.twitter.com/Ax4l1gyr31

