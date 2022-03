Παίκτες Ζενίτ – πόλεμος στην Ουκρανία: Αποχωρούν οι καλαθοφαιριστές από την ομάδα

Οι ξένοι μπασκετμπολίστες της Ζενίτ, αποχωρούν από τη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο ρωσικός σύλλογος, οι καλαθοσφαιριστές της που κατάγονται από άλλες χώρες, θα φύγουν από τη Ρωσία. Η Ζενίτ, μολονότι το θεωρεί καταπάτηση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, έδειξε κατανόηση και έδωσε άδεια στους παίκτες να φύγουν. Αλλά σύμφωνα με την ανακοίνωση, τους περιμένουν όλους πίσω όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Για όσους παραμείνουν στην ομάδα, οι προπονήσεις θα συνεχιστούν κανονικά με στόχο η ομάδα να είναι έτοιμη για τις εγχώριες διοργανώσεις.

«Σε συνάντηση της κύριας ομάδας και της διοίκησης της BC Zenit, που πραγματοποιήθηκε πριν από μια προγραμματισμένη προπόνηση, λάβαμε έκκληση από ξένους παίκτες σχετικά με την πιθανότητα να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην εναέρια κυκλοφορία μεταξύ των κρατών και τις διαταγές των χωρών για τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Με βάση τα αποτελέσματα της συνάντησης, ένα μέρος των παικτών αποφάσισε να αποχωρήσει από την τοποθεσία του συλλόγου για ένα διάστημα μέχρι την εξομάλυνση της κατάστασης. Αυτή η απόφαση των παικτών δεν προβλέπεται από συμβατικές υποχρεώσεις, αλλά ο Σύλλογος αντιμετωπίζει αυτήν την κατάσταση με κατανόηση».

»Η κατάσταση των εργασιακών σχέσεων θα προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τη μελλοντική μορφή του διαγωνισμού και στα δύο πρωταθλήματα. Μετά την εξομάλυνση της παγκόσμιας κατάστασης, ο Σύλλογος περιμένει τους παίκτες να επιστρέψουν στην Αγία Πετρούπολη και να ενταχθούν στην Ομάδα. Οι υπόλοιποι παίκτες συνεχίζουν να προπονούνται και να προετοιμάζονται για τους επόμενους αγώνες υπό τις οδηγίες του προπονητικού επιτελείου», ανακοίνωσε η ομάδα.

ℹ️ 1/1 At a meeting of the main team and BC Zenit management, took place before a scheduled practice session, an appeal was heard from foreign players about the possibility of leaving the Club's location due to the current situation in air traffic between countries and the orders pic.twitter.com/kgJMGKjnxV

