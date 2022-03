Ουκρανία: Στο μέτωπο ο προπονητής της Σέριφ

Μπορεί να κέρδισε αιώνια δόξα νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της, αλλά η αγάπη για την πατρίδα είναι μεγαλύτερη. Ο Γιούρι Βέρνιντουμπ, προπονητής της Σέριφ Τίρασπολ, της πρωταθλήτριας Μολδαβίας όπου αγωνίζονται οι Έλληνες ποδοσφαιριστές Γιώργος Αθανασιάδης (τερματοφύλακας) και Στέφανος Ευαγγέλου (αμυντικός), αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του και να επιστρέψει στην πατρίδα του την Ουκρανία για να πολεμήσει κατά της Ρωσίας.

Την αποκάλυψη έγινε μέσω Twitter ο λογαριασμός @ZoryaLondonsk. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή την πηγή ο Βέρνιντουμπ (στο κέντρο της φωτογραφίας) που άφησε την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας και μετά από τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Europa League κόντρα στην Μπράγκα κατετάγη σε σώμα των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας για να υπερασπιστεί τη χώρα εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST

He defeated Real Madrid in the autumn

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!

Δεν είναι, δε, ο μόνος Ουκρανός που έχει σχέση με τον αθλητισμό και έκανε κάτι τέτοιο. Όπλο πήρε κι ο πρωταθλητής βαρέων βαρών της πυγμαχίας Ολεκσάντρ Ούσικ. Σύμφωνα με τα ουκρανικά ΜΜΕ κατετάγη σε ειδικό τάγμα υπεράσπισης του Κιέβου. Ο χρυσός ολυμπιονίκης της πυγμαχίας ένωσε έτσι τις δυνάμεις του με έναν άλλον πυγμάχο που είχε καταταγεί νωρίτερα, τον καλό του φίλο, Βασίλ Λοματσένκο.

Olympic gold medalist and unified heavyweight champion Oleksandr Usyk is the latest boxer to take up arms in Ukraine.

Usyk's longtime friend, Vasiliy Lomachenko, also joined a territorial defense battalion over the weekend. (via @MikeCoppinger) pic.twitter.com/EoZrPyWdOf

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) February 28, 2022