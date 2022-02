Πόλεμος στην Ουκρανία: Το μαντίλι του Μάικλ Ντάγκλας

Την ευκαιρία να στείλουν ηχηρά μηνύματα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον ουκρανικό λαό βρήκαν οι εκπρόσωποι του Χόλιγουντ κατά την παρουσία τους στα SAG Awards. Μεταξύ εκείνων που έδειξαν την την υποστήριξή τους ήταν και ο βετεράνος ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. Η εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί ήταν κάτι που σχολιάστηκε καθώς ντύθηκε κομψά φορώντας μαύρο κοστούμι το οποίο συνόδεψε με ένα μαντίλι στα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας.

«Δεν είναι για τους LA Rams. Αυτό είναι το χρώμα της ουκρανικής σημαίας», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους ο ηθοποιός.

