Ουκρανία στην ΕΕ: Ο Μητσοτάκης χαιρετίζει την επιλογή Ζελένσκι

Υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο twitter, «Πλήρης αλληλεγγύη στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το λαό της Ουκρανίας. Χαιρετίζουμε την επιλογή της Ουκρανίας για την ΕΕ. Eίναι μια από εμάς», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στο twitter.

Νωρίτερα, στο ότι θα γίνει συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ είχε σταθεί και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μιλώντας στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM σήμερα. «Είναι μια συζήτηση η οποία, όπως και να έχει, θα πραγματοποιηθεί», επεσήμανε ο Μισέλ, ενώ πρόσθεσε ότι η ΕΕ έχει ήδη μια «πολύ ισχυρή» συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία, η οποία μπορεί να εμβαθυνθεί.

Full solidarity with President @ZelenskyyUa and the people of Ukraine. We welcome Ukraine’s EU choice; they are one of us.

