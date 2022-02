Σφαίρες με λίπος: “Έτσι θα χτυπήσουν οι νεοναζιστές Ουκρανοί τους Τσετσένους”

Νεοναζιστική ομάδα Ουκρανών ετοιμάζεται να επιτεθεί με σφαίρες «γεμάτες χοιρινό λίπος» εναντίον μουσουλμάνων μαχητών, όπως μεταδίδει το ρωσικό δίκτυο «Russia Today». «Αφού μολυνθούν με χοιρινό, τα «oρκ» της Τσετσενίας δεν θα πάνε στον παράδεισο», υποστηρίζει η ουκρανική Εθνοφρουρά, σε ξενοφοβικό της μήνυμα μέσω του Twitter / @ng_ukraine. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο, η Εθνοφρουρά της Ουκρανίας προκάλεσε χθες οργή δημοσιεύοντας ένα ακατέργαστο βιντεοσκοπημένο υλικό με στόχο μουσουλμάνους μαχητές. Το Twitter ονόμασε το μήνυμα «περιεχόμενο μίσους». Στο βίντεο απεικονίζεται ένας στρατιώτης που βυθίζει τις σφαίρες σε χοιρινό λίπος πριν τις τοποθετήσει σε γεμιστήρα.

Με την κίνηση αυτή, ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να ανήκει στο ακροδεξιό εθνικιστικό τάγμα «Αzov», απειλεί τους θρησκευόμενους μουσουλμάνους που συμμετέχουν στη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία, όπως σχολιάζει το «Russia Today». Αξίζει να σημειωθεί ότι, το χοιρινό θεωρείται βρώμικο και απαγορευμένο στο Ισλάμ, επομένως οι μουσουλμάνοι που θα σκοτωθούν από τις σφαίρες που είναι γεμάτες λίπος, δεν θα μπορούν να πάνε στον παράδεισο. Όπως αναφέρει το ρωσικό δίκτυο «RussiaToday», ο στρατιώτης που απεικονίζεται στο βίντεο και φορά μπαλακλάβα για να κρύψει το πρόσωπό του, ακούγεται να λέει: «Φίλοι μουσουλμάνοι, δεν θα σας επιτραπεί ο παράδεισος στη χώρα μας».

Σύμφωνα με το επίμαχο βίντεο, η απειλή απευθυνόταν στα «ορκ του Καντίροφ». Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ ανακοίνωσε τη συμμετοχή στρατευμάτων στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, δημοσιεύοντας βίντεο με τους άνδρες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαίροντας τη συνεισφορά τους και καλώντας τους Ουκρανούς να παραδοθούν.

Επισημαίνεται ότι, η χρήση σφαιρών «με χοιρινό λίπος» ως απειλή για τους μουσουλμάνους, δεν είναι ουκρανική εφεύρεση. Μια εταιρεία με έδρα το Αϊντάχο έγινε πρωτοσέλιδο το 2013 προσφέροντας αυτού του τύπου πυρομαχικά σε Αμερικανούς που πολεμούν ισλαμιστές τρομοκράτες.

Official account of the Ukrainian National Guard (@ng_ukraine) posted this video promoting neo-Nazi fighter (Azov battalion) greasing their bullets with pork fat to shoot the muslim fighters.

I wonder how Muslim world drooling over these Islamophobes. pic.twitter.com/HS1pXnqKUT

— Syed Abdullah (@Dragonvibee) February 27, 2022