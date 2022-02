Συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας: Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στα ουκρανικά σύνορα με τη Λευκορωσία. Αυτό δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας. Νωρίτερα το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισημάνει ότι στόχος των συνομιλιών αυτών είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία. Στην αντιπροσωπεία, η οποία έφτασε στην περιοχή Γκόμελ με ελικόπτερο, συμμετέχει επίσης ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξι Ρεζνίκοφ. Περίπου στις 10:30 έφτασε στο σημείο όπου πρόκειται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας -Ουκρανίας η ουκρανική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με το RIA Novosti.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει, η ουκρανική αντιπροσωπεία φαίνεται να φτάνει στο σημείο με ελικόπτερο. Την είδηση για την άφιξη της ουκρανικής αντιπροσωπείας επιβεβαίωσε και το υπουργείο Άμυνας της χώρας μέσω Twitter. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας, στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας Ολεκσιι Ρέζνικοφ, ο σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας Μικαίλο Ποντολιάκ και ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Μίκολα Τοτσίτσκι και ο βουλευτής Νταβίντ Αρακχάμια, πρόεδρος του κόμματος του Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το βασικό θέμα των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η απόσυρση των στρατευμάτων από το έδαφος της Ουκρανίας, μεταδίδει το RIA Novosti. Η ρωσική αντιπροσωπεία είχε φθάσει στο σημείο λίγο νωρίτερα. Ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, σύμφωνα με το Reuters δήλωσε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται να καταλήξει σε μια συμφωνία που είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού, όπως μεταδίδει το RIA Novosti, δήλωσε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε χθες το βράδυ για τις συνομιλίες στα σύνορα Ουκρανίας – Λευκορωσίας.

Το πρωί η Λευκορωσία είχε ανακοινώσει ότι είναι έτοιμη να υποδεχθεί τις συνομιλίες που ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. «Ο τόπος των συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στη Λευκορωσία είναι έτοιμος και εμείς αναμένουμε τις αντιπροσωπείες», ανακοίνωσε το λευκορωσικό υπουργείο Εξωτερικών στο Τwitter. Επίσης, δημοσίευσε φωτογραφία της αίθουσας όπου θα διεξαχθούν οι συνομιλίες, στην οποία υπάρχει ένα μακρύ τραπέζι με περίπου δέκα θέσεις σε κάθε πλευρά και τις σημαίες των τριών χωρών στο βάθος. Η Ουκρανία αποδέχθηκε χθες, Κυριακή, την ιδέα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μολονότι, όπως είπε, «δεν το πιστεύει πάρα πολύ» ότι αυτές θα μπορούσαν να δώσουν τέλος στη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε την Πέμπτη το πρωί.

The Ukrainian delegation arrived in the area of the Ukrainian-Belarusian border to take part in talks with representatives of the Russian Federation ➡️ https://t.co/RKxx6801eh

— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 28, 2022