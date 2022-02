Κίεβο τώρα – πόλεμος στην Ουκρανία: Υπό πολιορκία για πέμπτη ημέρα

Αντέχει η Ουκρανία για 5η ημέρα μετά τη ρωσική εισβολή, ενώ σήμερα αναμένονται οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Οπως έγινε γνωστό από χθες, Μόσχα και Κίεβο θα καθίσουν σήμερα το πρωί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να διεξάγουν συνομιλίες για την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της αιματοχυσίας, αν και οι προσδοκίες δεν είναι υψηλές. Αυτό, εξάλλου, φάνηκε και από τα λεγόμενα του ίδιου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δεν έκρυψε την απαισιοδοξία του. «Δεν πιστεύω πραγματικά στο αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, αλλά ας προσπαθήσουν ώστε αργότερα να μην υπάρχει ούτε ένας πολίτης της Ουκρανίας που να αμφιβάλλει ότι εγώ, ως πρόεδρος, προσπάθησα να σταματήσω τον πόλεμο, όταν υπήρχε μια ακόμη και μικρή ευκαιρία». Πάντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσει κάθε ευκαιρία για να εξασφαλίσει την ειρήνη.

Το μεσημέρι της Κυριακής, το CNN μετέδωσε πως ο αναπληρωτής υπ. Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ευγκένι Γιένιν δήλωσε ότι οι συνομιλίες ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθούν σήμερα το πρωί, 28 Φεβρουαρίου, στο Πριπιάτ των λευκορωσο-ουκρανικών συνόρων. Την είδηση για τις συνομιλίες επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της επίσημης ρωσικής αντιπροσωπείας των διαπραγματευτών και βοηθός του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι λίγο μετά την εκπνοή της διορίας που είχε δώσει η Ρωσία στην Ουκρανία, η οποία έληξε στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι με ανάρτησή του: «Το αποτέλεσμα της συνομιλίας με τον Αλεξάντερ Λουκασένκο. Συμφωνήσαμε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τη ρωσική χωρίς προηγούμενες προϋποθέσεις στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, στην περιοχή του ποταμού Πριπιάτ». Ωστόσο, το Associated Press λίγη ώρα αργότερα ανέφερε πως το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας δήλωσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, πως οι δύο πλευρές θα συναντηθούν σε απροσδιόριστη τοποθεσία στα σύνορα, χωρίς να δίνει ακριβή ώρα για τη συνάντηση.

Ολα αυτά, βέβαια, στη σκιά ακόμη μίας εκτός ορίων απόφασης του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος διέταξε να τεθούν σε κατάσταση συναγερμού οι πυρηνικές αποτρεπτικές δυνάμεις της Ρωσίας χαρακτηρίζοντας επιθετικά σχόλια κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, όπως μετέδωσε το Reuters. Σε συνάντησή του με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου και τον Γενικό Επιτελάρχη Βαλερι Γκερασίμοφ, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Δύση όχι μόνον προβαίνει σε μη φιλικές κινήσεις στον τομέα της οικονομίας, αλλά ηγέτες κρατών-μελών του ΝΑΤΟ προβαίνουν σε επιθετικές δηλώσεις κατά της Ρωσίας.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνεχίζει ακάθεκτη την ευρείας κλίμακας επίθεση σε πολλά μέτωπα της Ουκρανίας. Ήδη, από τις πρώτες πρωινές ώρες ακούγονται εκ νέου εκρήξεις σε Κίεβο και Χάρκοβο, ξημερώνοντας η πέμπτη μέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών και Προστασίας Πληροφοριών της Ουκρανίας, έπειτα από μερικές ώρες ησυχίας, οι εκρήξεις επανήλθαν τόσο στην ουκρανική πρωτεύουσα, όσο και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Την πληροφορία μετέφερε ο Guardian. «Ακούγονται εκρήξεις ξανά στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Πριν από αυτό, επικρατούσε ηρεμία στην ουκρανική πρωτεύουσα για αρκετές ώρες», ανέφερε η ουκρανική Υπηρεσία.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες ότι το Μπερντιάνσκ τέθηκε πλέον υπό ρωσικό έλεγχο. Οι πληροφορίες που είδαν νωρίτερα το φως της δημοσιότητας ανέφεραν ότι η παράκτια πόλη Μπερντιάνσκ στη νότια Ουκρανία κατελήφθη από τους Ρώσους. Πλέον, αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος δήλωσε ότι το Μπερντιάνσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλεξάντερ Σβίντλο, που ανάρτησε τη δήλωσή του στο Facebook και η οποία μεταφέρει το BBC, τα ρωσικά στρατεύματα, που βρίσκονταν στην πόλη από το απόγευμα της Κυριακής, μπήκαν στο δημαρχείο στις 20:00. «Οι Ρώσοι μας ενημέρωσαν ότι όλα τα διοικητικά κτίρια ήταν υπό τον έλεγχό τους και ότι έπαιρναν τον έλεγχο του κτιρίου της εκτελεστικής επιτροπής», σημείωσε ο δήμαρχος. Το Μπερντιάνσκ των περίπου 100.000 Ουκρανών βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ σε αυτό υπάρχει και μικρή ναυτική βάση.

Την ίδια ώρα, οι Ρώσοι επιτέθηκαν και σε άλλες περιοχές, αφού σύμφωνα με διεθνή Μέσα, πύραυλος έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στο κέντρο του Τσερνίχιβ, 150 χλμ. βορειοανατολικά του Κιέβου, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ειδικών επικοινωνιών της Ουκρανίας. «Ένας πύραυλος έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στο κέντρο του Τσερνίχιβ. Ξέσπασε φωτιά, φλέγονται οι δύο κάτω όροφοι. Ο αριθμός των τραυματιών άγνωστος είναι προς το παρόν», ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Ουκρανίας (Ukrinform) σε μια σύντομη δήλωση στο Telegram.

Λίγο νωρίτερα, το «Kyiv Independent» μετέδωσε ότι ήχησε ο εναέριος συναγερμός στην πόλη, περίπου στις 4:30 π.μ. τοπική ώρα, με τους κατοίκους να καλούνται να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο καταφύγιο.

Στο μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν επιτυχείς επιθέσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων μέσω της χρήσης drones. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δημοσίευσαν πλάνα που όπως υποστηρίζουν δείχνουν την καταστροφή ρωσικού πυραυλικού συστήματος BUK από ουκρανικά drones. Ο διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων Βαλερί Ζαλούζνι δήλωσε ότι η επίθεση με drone έλαβε χώρα κοντά στην πόλη Μάλιν στην περιοχή Ζίτομιρ, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου.

H ΕΕ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που περιλαμβάνουν και τη Λευκορωσία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισήμανε ότι η EE θα χρηματοδοτήσει για πρώτη φορά την αγορά και την παράδοση όπλων και άλλου εξοπλισμού σε μια χώρα που δέχεται επίθεση, σε κοινή δήλωση με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορέλ. «Αυτή είναι μια στιγμή ορόσημο για την Ένωσή μας», τόνισε η κ. φον ντερ Λάιεν.

«Πρώτον, κλείνουμε τον εναέριο χώρο της ΕΕ για αεροσκάφη ρωσικής ιδιοκτησίας, ρωσικής άδειας ή ρωσικού ελέγχου. Δεν θα μπορούν να προσγειωθούν, να απογειωθούν ή να πετάξουν πάνω από το έδαφος της ΕΕ. Συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών τζετ ολιγαρχών. Δεύτερον, θα απαγορεύσουμε τη μηχανή μέσων ενημέρωσης του Κρεμλίνου στην ΕΕ. Τα κρατικά Russia Today και Sputnik και οι θυγατρικές τους, δεν θα μπορούν πλέον να διαδίδουν τα ψέματά τους για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο του Πούτιν. Αναπτύσσουμε εργαλεία για την απαγόρευση της τοξικής και επιβλαβούς παραπληροφόρησής τους στην Ευρώπη.

Τρίτον, θα στοχεύσουμε τον άλλο επιτιθέμενο σε αυτόν τον πόλεμο, το καθεστώς του Λουκασένκο, με ένα νέο πακέτο κυρώσεων, πλήττοντας τους πιο σημαντικούς τομείς τους. Όλα αυτά τα μέτρα έρχονται στην κορυφή του ισχυρού πακέτου που παρουσιάστηκε χθες, και έχει συμφωνηθεί από τους διεθνείς εταίρους μας. Η ίδια επανέλαβε παράλληλα ότι σημαντικές ρωσικές τράπεζες θα αποκλειστούν από το σύστημα SWIFT, ενώ αναφέρθηκε και στις κυρώσεις σε βάρος της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Τέλος, τόνισε την συμβολή της ΕΕ και στη βοήθεια που θα προσφέρει στους πρόσφυγες από την Ουκρανία.

