Ένταξη Ουκρανίας στην ΕΕ: Το μήνυμα Ζελένσκι για άμεση ενσωμάτωση

Νέο διάγγελμα απηύθυνε προς τους πολίτες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγο πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στο Γκόμελ της Λευκορωσίας. Στο διάγγελμά του ο Ζελένσκι ζήτησε άμεσα ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Είμαι πεπεισμένος, ότι η Ουκρανία έχει αυτό το δικαίωμα», ανέφερε. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε επίσης πως “έχουμε περάσει τόσα πολλά αυτή την περίοδο. Όταν ήμουν υποψήφιος πρόεδρος, είπα ότι ο καθένας μας είναι Πρόεδρος. Γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τη χώρα μας. Για την όμορφη Ουκρανία μας. Και τώρα ο καθένας μας είναι ένας πολεμιστής. Ένας πολεμιστής στη θέση του. Και είμαι σίγουρος ότι ο καθένας μας θα κερδίσει. Δόξα στην Ουκρανία!” είπε.

⚡️Zelensky asks the EU for membership.

“We ask the European Union for Ukraine's immediate accession under a new special procedure,” said Zelensky in video address.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022