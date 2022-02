Αντίσταση Ουκρανών – πόλεμος: Άμαχοι αναγκάζουν ρωσικό κονβόι με τανκ σε οπισθοχώρηση

Οι Ουκρανοί στρατιώτες προβάλλουν ισχυρή αντίσταση στους Ρώσους εισβολείς, όμως το ίδιο φαίνεται πως κάνουν και οι απλοί πολίτες.

Ενδεικτικά είναι τα βίντεο που δείχνουν άμαχους πολίτες, χωρίς όπλα, να κατευθύνονται ενωμένοι σαν μια γροθιά προς ένα ρωσικό κονβόι με τανκ, το οποίο αναγκάζουν εν τέλει σε οπισθοχώρηση.

Ενα αντίστοιχο σκηνικό έλαβε χώρα και στην πόλη Τσέρνιγιβ, στα βόρεια της χώρας.