Κλοπ φόρμα: Επιμένει στο νέο του στυλ ο Γερμανός προπονητής

Σύμφωνα με το gazzetta.gr π αραμονές του μεγάλου τελικού του Carabao Cup ο Klopp είχε ξεκαθαρίσει πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση να φορέσει κοστούμι για το… επίσημο της περίστασης του μεγάλου παιχνιδιού στο γεμάτο «Γουέμπλεϊ». «Δεν θα φορέσω κοστούμι στον τελικό. Όχι γιατί είμαι προληπτικός. Αν δείτε τις εικόνες από τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ στην Μαδρίτη, ήμουν αξύριστος, με καπέλο. Δεν με ένοιαζε καθόλου. Θα μπορούσα να είμαι και με το μαγιό εκεί αρκεί να ήμασταν νικητές και να έβλεπα τους υπόλοιπους χαρούμενους από την ομάδα.

Προφανώς και σε ορισμένες περιστάσεις υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να ντυθείς, όμως, αν έχουμε την ελευθερία να μην το κάνουμε, δεν θα φορέσω σακάκι» ήταν τα λόγια του μερικές ώρες πριν από το ματς της Κυριακής. Στο «Γουέμπλεϊ» εμφανίστηκε με το γνωστό καπελάκι του, τη φόρμα του, όμως αυτή τη φορά – όπως το συνηθίζει φέτος – ήταν πιο περιποιημένος σε ό,τι αφορούσε στα γένια. Και τελικά του βγήκε σε καλό αφού πρόσθεσε και το Carabao Cup στη συλλογή του ως κόουτς της Λίβερπουλ μετά το Champions League, το ευρωπαϊκό Super Cup, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και την Premier League.

This is why Jurgen Klopp is so loved and respected around the football world. Even in the most euphoric of moments he finds the right words. Brilliant. pic.twitter.com/yFQtgr243U

— Ben Kelly (@bkelly776) February 27, 2022