Νεκροί ομογενείς Ουκρανία: Ο Ρώσος πρέσβης εκλήθη σήμερα στο ΥΠΕΞ για εξηγήσεις

Οργή και θλίψη έχει προκαλέσει στην Ελλάδα η τραγική απώλεια των δέκα ομογενών από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς μέσα σε μία μέρα στην Ουκρανία. Με το ανελέητο σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων προστίθεντο συνεχώς και νέα ονόματα ομογενών στον κατάλογο των θυμάτων. Η Αθήνα αντέδρασε έντονα για τον θάνατο δύο ομογενών στο χωριό Σαρτανά και τον τραυματισμό άλλων έξι, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Το ΥΠΕΞ κάλεσε το πρωί της Κυριακής τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε στην πρώτη ανακοίνωσή του: «Η Ελλάδα εκφράζει τον αποτροπιασμό της και καταδικάζει απερίφραστα τον βομβαρδισμό αμάχων από ρωσικό αεροσκάφος στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά νωρίτερα σήμερα, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ομογενών, καθώς και τον τραυματισμό άλλων έξι, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού».

Λίγο αργότερα, όταν έγινε γνωστός ο αριθμός των νεκρών από τα πρώτα πλήγματα στην περιοχή της Μαριούπολης και συγκεκριμένα στο χωριό Μπουγάς το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε νέα οργισμένη ανακοίνωση με αποδέκτη τη Μόσχα, πόσω μάλλον αφού ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Νίκος Δένδιας είχε υπογραμμίσει στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ το θέμα της προστασίας των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία: «Εκφράζουμε την βαθύτατη θλίψη μας για τον αδόκητο θάνατο τεσσάρων ομογενών στο χωριό Μπουγάς, το οποίο απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα βορείως της Μαριούπολης. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους και καταδικάζουμε απερίφραστα τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον αμάχων», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ωστόσο, στους έξι Έλληνες νεκρούς στη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επιδρομής και συγκρούσεων κοντά στη Μαριούπολη που ανακοινώθηκαν το απόγευμα, προστέθηκαν αργότερα κι άλλοι τέσσερις με τη Βασιλίσσης Σοφίας να εξεγείρεται κάνοντας λόγο για «εγκληματικές ενέργειες» στη νεότερη ανακοίνωσή της: «Οι από αέρος επιθέσεις κατά αμάχων, που συνεχίζονται στο χωριό Σαρτανά και οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο επιπλέον τεσσάρων ομογενών, αποτελούν απαράδεκτες εγκληματικές ενέργειες. Τις καταδικάζουμε απερίφραστα. Καλούμε την Ρωσική Ομοσπονδία να διακόψει αμέσως τις εναέριες επιθέσεις και κάθε ενέργεια εναντίον αμάχων πολιτών.»

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε τηλεφωνικά έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Ρώσο Πρέσβη στην Αθήνα και τον κάλεσε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών.

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τον θάνατο των ομογενών μας από ρωσικούς βομβαρδισμούς, όπως και για όλα τα θύματα αυτού του απρόκλητου πολέμου εναντίον της Ουκρανίας. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Ο πόνος τους είναι και δικός μας» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε την οργή του σε μια ανάρτησή του στο Twitter στα αγγλικά.

«Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα», κάλεσε ο πρωθυπουργός τη Ρωσία σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους:

«10 αθώοι πολίτες ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Μαριούπολη. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα!»

«Eκφράζουμε την οδύνη μας για τον θάνατο δύο ομογενών, καθώς και τον τραυματισμό άλλων έξι, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά της Ουκρανίας, όπως και τον αποτροπιασμό μας για τον βομβαρδισμό αμάχων από ρωσικό αεροσκάφος».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στο συλλυπητήριο τηλεγράφημά του μέσω Twitter ζήτησε να τερματιστεί τώρα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

More innocent people dead in Ukraine. Deepest condolences to the families of our compatriots that were killed. The Russian invasion has to stop immediately. We need to return to the path of diplomacy.

