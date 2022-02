Μολότοφ – Ουκρανία: Γυναίκες και παιδιά φτιάχνουν βόμβες

Γυναίκες σε όλη την Ουκρανία προσφέρουν την υποστήριξή τους φτιάχνοντας αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ, όπως δείχνουν βίντεο που κυκλοφορούν στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Η Σάρα Ρέινσφορντ του BBC δήλωσε ότι πλήθος γυναικών στο Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας πέρασε το Σάββατο φτιάχνοντας βόμβες μολότοφ. “Δασκάλες, δικηγόροι, νοικοκυρές, όλες σκυμμένες στο γρασίδι, γέμιζαν μπουκάλια. Μου είπαν ότι προσπαθούν να μην σκέφτονται τι κάνουν. Δεν το επέλεξαν αυτό. Αλλά πρέπει να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την πόλη τους”, δήλωσε ο Ρέινσφορντ.

In #Dnipro crowds of women spent Saturday making Molotov cocktails. Teachers, lawyers, housewives, all crouched on the grass, filling bottles. They told me they try not to think about what they’re doing. They didn’t choose this. But they have to be ready to defend their city pic.twitter.com/TSEKmEs2XG

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) February 26, 2022