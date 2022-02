Κυρώσεις ΕΕ – Ρωσία: Κλείνει ο εναέριος χώρος

Ανακοινώσεις σχετικά με τις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας κάνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πρώτον, κλείνουμε τον εναέριο χώρο της ΕΕ για αεροσκάφη ρωσικής ιδιοκτησίας, ρωσικής άδειας ή ρωσικού ελέγχου. Δεν θα μπορούν να προσγειωθούν, να απογειωθούν ή να πετάξουν πάνω από το έδαφος της ΕΕ. Συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών τζετ ολιγαρχών.

Second, we will ban the Kremlin’s media machine in the EU.



The state-owned Russia Today and Sputnik, and their subsidiaries,

will no longer be able to spread their lies to justify Putin’s war.



We are developing tools to ban their toxic and harmful disinformation in Europe. pic.twitter.com/7RcPEn6E14

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022