Ριάνα εγκυμοσύνη: Δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλίτσα της

Τέλη Ιανουαρίου η Ριάνα εξέπληξε ευχάριστα τους θαυμαστές της όταν ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Asap Rocky. Η διάσημη τραγουδίστρια και ιδιοκτήτρια του brand «Fenty» ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, ποζάροντας δίπλα στον αγαπημένο της ράπερ στους δρόμους της Νέας Υόρκης, με την κοιλίτσα της σε πρώτο πλάνο. Έναν μήνα μετά, η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε με τον αγαπημένο της στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνο και μας έδειξε πόσο πολύ έχει φουσκώσει η κοιλίτσα της. Ήρεμη και πανέμορφη, φαίνεται πως περιμένει πώς και πώς τον ερχομό του παιδιού της.

Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, μετά από περίπου δύο χρόνια σχέσης. Στο παρελθόν, ο ράπερ είχε μιλήσει για την αγαπημένη του σε συνέντευξή του, χρησιμοποιώντας τα πιο τρυφερά λόγια. «Είναι η αγάπη της ζωής μου. Με κάνει και νιώθω κάθε μέρα και καλύτερα. Όλα είναι καλύτερα, όταν έχεις δίπλα σου “τη μία”. Για ‘μένα αυτή η μία ισοδυναμεί με εκατομμύρια. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ξέρω ότι εκείνη είναι η “μία”. Απλά είναι. Όταν έρχεται στη ζωή σου, το καταλαβαίνεις», είπε χαρακτηριστικά στο περιοδικό GQ.

Οι φήμες, που ήθελαν έγκυο την τραγουδίστρια είχαν ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, αφού το τελευταίο διάστημα στις δημόσιες εμφανίσεις της, επέλεγε συνεχώς φαρδιές μπλούζες και φορέματα, κάτι που δεν συνήθιζε, αφού το κοινό τη λάτρευε για τα αποκαλυπτικά, στενά της outfits. Αν και οι δυο τους γνωρίζονται από το 2012, αρχικά, τους συνέδεε μία δυνατή φιλία και τίποτα παραπάνω. Το φλερτ μεταξύ τους ξεκίνησε το 2019 και οι πρώτες φήμες για ένα νέο ειδύλλιο ξεκίνησαν την Πρωτοχρονιά του 2020.

Ήταν ο ASAP Rocky που της στάθηκε, όταν χώρισε από τον γνωστό επιχειρηματία Χασάν Τζαμίιλ. Οι δυο τους άρχισαν να περνούν πολύ χρόνο μαζί, όμως αποφάσισαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ για έναν περίπου χρόνο. Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έγινε τον Δεκέμβριο του 2020 στη Νέα Υόρκη.

