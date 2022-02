Ουκρανία – Ρωσία πόλεμος: Το μήνυμα της Αντζελίνα Τζολί

Η ακτιβιστική δράση της Αντζελίνα Τζολί είναι γνωστή και η διάσημη ηθοποιός δεν μένει αμέτοχη, στο ζήτημα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η Αντζελίνα Τζολί, ενημέρωσε τους ακόλουθούς της στο Instagram, ότι αυτή και η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, θα κάνουν «ό,τι είναι δυνατό» για να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των εκτοπισθέντων μετά τη σύρραξη.

«Όπως πολλοί από εσάς, προσεύχομαι για τους ανθρώπους στην Ουκρανία», έγραψε η Τζολί στην αρχή της ανάρτησής της και συνέχισε: «Μαζί με τους συναδέλφους μου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλιστεί η προστασία και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των εκτοπισμένων και των προσφύγων στην περιοχή. Έχουμε ήδη δει αναφορές για θύματα και ανθρώπους που άρχισαν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να αναζητήσουν ασφάλεια». «Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τι θα συμβεί, αλλά η σημασία αυτού του συμβάντος – για τον λαό της Ουκρανίας και για το κράτος διεθνούς δικαίου – δεν μπορεί να παραλειφθεί».

«Ανησυχούμε σοβαρά για την ραγδαία επιδεινούμενη κατάσταση και τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση στην Ουκρανία», έγραψε ο Φίλιπο Γκράντι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. «Οι ανθρωπιστικές συνέπειες στον άμαχο πληθυσμό θα είναι καταστροφικές. Δεν υπάρχουν νικητές στον πόλεμο, αλλά αμέτρητες ζωές θα διαλυθούν».

«Έχουμε ήδη δει αναφορές για θύματα και ανθρώπους που άρχισαν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να αναζητήσουν ασφάλεια. Οι ζωές των πολιτών και οι υποδομές των πολιτών πρέπει να προστατεύονται και να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες είπε ότι συνεργάζεται με τις αρχές, τον ΟΗΕ και άλλους εταίρους για την παροχή «ανθρωπιστικής βοήθειας όπου είναι απαραίτητο και δυνατό», και ότι «έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις και την ικανότητά μας στην Ουκρανία και τις γειτονικές χώρες» κατέληξε.

In Ukraine, we are ready to provide humanitarian assistance wherever necessary and possible. pic.twitter.com/gbKshdMHHo

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) February 25, 2022