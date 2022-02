Ουκρανός στρατιώτης ανατινάχτηκε: Ο ήρωας πεζοναύτης

Συγκλονίζουν οι ιστορίες Ουκρανών που έκαναν τα πάντα για να εμποδίσουν τη ρωσική εισβολή στα εδάφη της χώρας τους. Μία τέτοια ιστορία έχει πρωταγωνιστή τον Ουκρανό πεζοναύτη Vitaly Shakun ο οποίος χθες Πέμπτη βρισκόταν μαζί με ένα τάγμα στρατιωτών στη γέφυρα Henichesk στην περιοχή Kherson της Κριμαίας φροντίζοντας για τη φύλαξή της.Όταν τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να πλησιάζουν το τάγμα αποφάσισε ότι ο μόνος τρόπος για να εμποδιστεί η προέλασή τους ήταν η ανατίναξη της γέφυρας. Τότε ο Shakun είπε στους στρατιώτες ότι θα προχωρήσει στην ανατίναξή της. Δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε εκκωφαντική έκρηξη. Ο Ουκρανός πεζοναύτης έχασε τη ζωή του μαχόμενος για την ελευθερία της χώρας του.

Yesterday,this young amazing Ukrainian Soldier blows himself up to destroy a bridge to prevent Russian tanks from advancing! He is just one of the heroes who should be recognized. My heart breaks for his family&friends#UkraineRussia #Ukraine #RussiaUkraineWar #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/luCNdo1Dit

