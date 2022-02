Ουκρανός πιλότος – πόλεμος: Ο άνθρωπος πίσω από την κατάρριψη των ρωσικών μαχητικών

Έναν υπερήρωα των αιθέρων που ευθύνεται για καταρρίψεις ρωσικών αεροσκαφών προβάλλουν οι χρήστες των social media στην Ουκρανία. Σύμφωνα με αναρτήσεις, ο δυναμικός Ουκρανός πιλότος μαχητικού αεροσκάφους MIG-29, κατά την ενεργό του δράση στις δύο αυτές ημέρες της ρωσικής εισβολής, έχει καταρρίψει ήδη 6 ρωσικά αεροσκάφη. Οι χρήστες στο διαδίκτυο έχουν αναγάγει σε μύθο, το «Φάντασμα του Κιέβου» όπως τον αποκαλούν και μιλούν γι΄αυτόν με λόγια θαυμασμού. Άγνωστο παραμένει αν ο ήρωας είναι υπαρκτό ή όχι πρόσωπο. Πάντως είναι βέβαιο πως ο ιπτάμενος άσος έγινε αμέσως ένα σύμβολο αντίστασης της Ουκρανίας και πως αναπτερώνει το ηθικό των Ουκρανών σε αυτό τον άνισο πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία.

«Γενναίος Ουκρανός πιλότος καταρρίπτει ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος»

❗️The same Ukrainian pilot who shot down 6 enemy planes. Our ace! #war #ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/ehk48yDoVN

«Eίναι ένας πραγματικός ήρωας για την Ουκρανία!».

I’m begging major media to report on whether “The Ghost of Kyiv” really exists—as if it’s true that today a heroic Ukrainian fighter pilot single-handedly downed *6* Russian jets, this flying ace immediately becomes a stirring symbol of Ukraine’s resistance to Putin’s war crimes. pic.twitter.com/Nmlu68Fknj

«Το πραγματικό όνομα είναι Samuyil Hyde, ένας 36χρονος που αναγνωρίστηκε ως ο πιλότος Mig-29», γράφει ένας άλλος χρήστης.

The Ghost of Kyiv (Kiev) Ukraine Ace

Flying a MiG-29

MiG pilots have a forty five-degree cone in front of them into which they can fire an Archer and eat you up

has downed

2 SU-35 fighters

1 SU-27

1 MiG-29

2 SU-25 planes

He is Death from above 👆

