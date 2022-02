Κίεβο πόλεμος – τώρα: Ενθαρρυντικά τα νέα από τον Ζελένσκι

Μάλιστα, τόνισε πως «ο εχθρός χρησιμοποίησε τα πάντα εναντίον μας: πυραύλους, μαχητικά, drones, πυροβολικό, τεθωρακισμένα οχήματα, σαμποτέρ. Οι κατακτητές χτυπούν κατοικημένες γειτονιές, συμπεριλαμβανομένου πυροβολικού αεριωθουμένων, προσπαθώντας να καταστρέψουν εγκαταστάσεις ενέργειας. Έχουν πολύ άθλιες τακτικές». Νωρίτερα σε ανάρτηση στο Twitter έκανε o Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι έγραψε ότι «σε τηλεφωνική τους συνομιλία, ο Μάριο Ντράγκι είπε ότι θα στήριζε τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα πληρωμών Swift και την παροχή στήριξης στην άμυνα». «Η Ουκρανία πρέπει να μπει στην ΕΕ], πρόσθεσε ο Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο και για «μια νέα σελίδα στις σχέσεις Ιταλίας- Ουκρανίας».

This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU .

Η Κύπρος δεν αντιτάχθηκε σε οιεσδήποτε κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού της χώρας από το σύστημα διεθνών πληρωμών SWIFT, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter o Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. «Οι ηγέτες της ΕΕ απάντησαν στις παράνομες ρωσικές στρατιωτικές ενέργειες στην Ουκρανία με οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία. Στο όνομα της ενότητας της ΕΕ και της αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό, η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποκοπής της Ρωσίας από το Swift. Όλα είναι στο τραπέζι», τόνισε ο κ. Πετρίδης.

#EU Leaders responded to the #unlawful Russian military actions in #Ukraine by economic sanctions on Russia. In the name of EU unity and solidarity to #Ukrainian people #Cyprus has NOT objected to ANY EU sanctions including cutting Russia off Swift. Everything is on the table

— ConstantinosPetrides (@Petrides_C) February 25, 2022