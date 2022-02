Κατάληψη Κιέβου – Ρωσία: Κλιμακώνεται η ένταση μετά το «όχι» Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις

Το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε χθες τη διακοπή της επίθεσης των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία εν αναμονή διαπραγματεύσεων με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μάλιστα από τη Μόσχα υποστηρίζουν, ότι επειδή δεν προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε εντολή να συνεχιστεί η προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η «επιχείρηση» ξεκίνησε εκ νέου το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς η ουκρανική ηγεσία αρνήθηκε να διαπραγματευτεί, σύμφωνα με το Reuters.

Ο κύριος όγκος των ρωσικών δυνάμεων, που προσπαθούν να κυκλώσουν το Κίεβο, πιστεύεται ότι απέχει κάπου 30 χλμ από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας. Χάρτης του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνει τα σημεία όπου διεξάγονταν μάχες γύρω στις 11:30 ώρα Ελλάδος γύρω από το Κίεβο.

#UPDATE Ukrainian President Volodymyr Zelensky thanked the Russians who have spoken out against the war pic.twitter.com/fbX1YHL2l9

— AFP News Agency (@AFP) February 26, 2022