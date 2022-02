Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων – Ρωσία: Στις Βρυξέλλες εκτάκτως ο Δένδιας

Στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ θα λάβει μέρος ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, σήμερα Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου. Το ΣΕΥ συγκαλείται εκτάκτως σε συνέχεια και της χθεσινής έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, προκειμένου οι ΥΠΕΞ των 27 κρατών – μελών της ΕΕ να συζητήσουν για την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στην Ουκρανία μετά από τη ρωσική επίθεση και να συντονίσουν τις δράσεις τους για την επιβολή περιοριστικών μέτρων προς τη Ρωσία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, πριν από την αναχώρηση του για τις Βρυξέλλες, πραγματοποίησε σειρά επαφών με ξένους αξιωματούχους. Συγκεκριμένα, χθες βράδυ επικοινώνησε με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, V. Nuland, καθώς και με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα. Επίσης, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τους Πρέσβεις της Ουκρανίας, της Πολωνίας και της Εσθονίας, καθώς και με τους Επιτετραμμένους της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε διαδοχικά με τους Πρέσβεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας όπου συζητήθηκαν η κατάσταση στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών προήδρευσε σε δεύτερη σύσκεψη της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ. Λόγω της αναχώρησής του για το ΣΕΥ, ο Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΞ, Πρέσβη Γ. Δεμίρη, να συναντηθεί με τον Πρέσβη της Κίνας.

Κατόπιν των ανωτέρω συναντήσεων, ολοκληρώνεται ο κύκλος επικοινωνίας με όλους τους Πρέσβεις, στην Αθήνα, των κρατών που αποτελούν τα Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

