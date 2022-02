Το αγόρι που παίζει πιάνο: Μουσική, την ώρα που ρωσικά στρατεύματα μπαίνουν στο Χάρκοβο

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 2η ημέρα με τις ρωσικές δυνάμεις να βομβαρδίζουν από το πρωί το Κίεβο. Ολος ο πλανήτης παρακολουθεί τις τραγικές εξελίξεις και οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουν «παγώσει» όλους. Ο απολογισμός του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία έχει ήδη 137 νεκρούς.

Στο Χάρκοβο οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσαν χθες το θάνατο ενός μικρού αγοριού από τον βομβαρδισμό. Το Χάρκοβο (ή Χάρκιβ στα ουκρανικά) είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Ουκρανίας και απέχει 42 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Σε αυτή ένα μικρό αγόρι συγκίνησε το διαδίκτυο καθώς έπαιζε πιάνο στο λόμπι ενός ξενοδοχείου, του Kharkiv hotel, την ώρα που ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην ουκρανική πόλη.

Σημειώνουμε ότι το Χάρκοβο έχει πληθυσμό περίπου 1,4 εκατ. κατοίκους και ήταν πρωτεύουσα της Ουκρανίας μεταξύ 1919-33. Πρόκειται για μια βιομηχανική πόλη της Ουκρανίας που δέχτηκε επίθεση από την Ρωσία και μάλιστα η φωτογραφία μιας τραυματισμένης γυναίκας με αίματα στο πρόσωπο έκανε χθες τον γύρο του διαδικτύου.

Το εν λόγω βίντεο με το νεαρό αγόρι να παίζει πιάνο ανέβηκε στο Twitter από τη σκηνοθέτη και δημοσιογράφο της Washington Post, Whitney Leaming, που καλύπτει τα γεγονότα στην περιοχή.

A young boy plays the piano in a Kharkiv hotel lobby as unconfirmed reports come in that Russians troops are advancing on the city. pic.twitter.com/bWFvgM1N7X

— Whitney Leaming (@wleaming) February 24, 2022