Ρωσία σε Φινλανδία και Σουηδία: Αν ενταχθείτε στο ΝΑΤΟ θα έχετε συνέπειες

Η εισβολή στην Ουκρανία με στόχο την πτώση της κυβέρνησης Ζελένσκι και την αποστρατικοποίηση της χώρας φαίνεται να αποτελεί ένα βήμα στο γενικότερο σχέδιο της Ρωσίας για αναδιάταξη των δυνάμεων και των ισορροπιών στον πλανήτη. Μετά την Ουκρανία, το Κρεμλίνο θέτει ευθέως θέμα τόσο για τη Σουηδία, όσο και για τη Φινλανδία, χαρακτηρίζοντας ως «απειλή» μία ενδεχόμενη ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Η δήλωση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας για την κατάληψη της Ουκρανίας.

Η Ρωσία απείλησε με συνέπειες τις δύο σκανδιναβικές χώρες αν προχωρήσουν στην ένταξή τους στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, παρ’ ότι υπάρχει ήδη μία περιφερειακή συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, «οι δύο χώρες έχουν επιλέξει να είναι ουδέτερες και γι’ αυτό δεν έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ». Την Πέμπτη, η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν ρωτήθηκε για την ένταξη στο ΝΑΤΟ της χώρας της, δηλώνοντας ότι μετά την εισβολή στην Ουκρανία, θα υπάρξουν νέες συζητήσεις με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η δήλωση της Μαρίας Ζαχάροβα ήρθε ως «απάντηση» στις παραπάνω δηλώσεις, τονίζοντας ότι «θα υπάρξουν συνέπειες εάν οι δύο χώρες ενταχθούν στο ΝΑΤΟ».

Μεγάλη απόβαση πεζοναυτών από πλοία στην Αζοφική Θάλασσα πραγματοποίησαν νωρίς το απόγευμα οι ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή της Μαριούπολης.

Την είδηση επιβεβαίωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

«Οι Ρώσοι μεταφέρουν χιλιάδες πεζοναύτες μέσω της Αζοφικής Θάλασσας στην ξηρά, στην περιοχή της Μαριούπολης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών, οι ρωσικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν μέσω θαλάσσης στο έδαφος της Ουκρανίας θα μετακινηθούν βορειοανατολικά προς την πόλη της Μαριούπολης και την περιοχή του Ντονμπάς.

Μέσα στην πόλη του Κιέβου μεταφέρονται οι μάχες μεταξύ του ρωσικού στρατού που έχει εισβάλει και των Ουκρανών στρατιωτών που αμύνονται προκειμένου να αναχαιτίσουν τις εχθρικές δυνάμεις. Από το πρωί ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει τα προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας και προωθείται προς το κέντρο της πόλης, με στόχο να καταλάβουν τα κυβερνητικά κτίρια και να ρίξουν την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εικόνες στα social media και στα διεθνή πρακτορεία δείχνουν Ουκρανούς στρατιώτες να έχουν παραταχθεί σε θέση άμυνας σε καίρια σημεία εισόδου προς το κέντρο του Κιέβου, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, υπάρχουν απώλειες και από τις δύο πλευρές, με τους αμάχους να έχουν μεταφερθεί στα καταφύγια και στους υπόγειους σταθμούς του Μετρό, προκειμένου να προφυλαχθούν.

Μάχες σημειώθηκαν στο Obolon, στα περίχωρα της πόλης, τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς το υπουργείο Άμυνας είπε στους κατοίκους να φτιάξουν βόμβες μολότοφ για να «απωθήσουν τους κατακτητές». Μοιράστηκαν επίσης τουφέκια σε πολίτες καθώς ο Πρόεδρος Ζελένσκι προέτρεψε όποιον Ευρωπαίο επιθυμεί να υπερασπιστεί τη χώρα να ταξιδέψει στην Ουκρανία και να συμμετάσχει στην άμυνα.

Τα ρωσικά στρατεύματα πιστεύεται ότι έφτασαν από τα βορειοδυτικά, αφού απωθήθηκαν από το Τσερνόμπιλ που καταλήφθηκε αργά χθες. Περισσότερα ρωσικά στρατεύματα και τεθωρακισμένα προελαύνουν προς την πρωτεύουσα από το Konotop, στα ανατολικά, έχοντας παρακάμψει την πόλη Chernihiv όπου αντιμετώπισαν βαριά ουκρανική αντίσταση.

Βίντεο που ανέβασαν στα social media κάτοικοι του Ομπολόν δείχνουν ένα ρωσικό στρατιωτικό όχημα να συγκρούεται με το αυτοκίνητο ενός άμαχου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκε και είναι σώος.

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN

— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022