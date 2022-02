Ουκρανή γιαγιά – Ρώσοι στρατιώτες: «Όρθια μπροστά στη τυραννία»

Μια γενναία Ουκρανή εξέφρασε την οργή του έθνους της σήμερα καθώς αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους Ρώσους στρατιώτες, απαιτώντας να μάθει τι κάνουν στη χώρα της. Το στιγμιότυπο που έχει γίνει viral έγινε στην πόλη-λιμάνι Χένιστσεσκ κατά μήκος της Αζοφικής Θάλασσας στην περιφέρεια Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας.

In which a Ukrainian woman tells Russian soldiers to put sunflower seeds in their pockets so when the resistance kills them flowers will grow where they lay.

Sunflowers are the national flower of Ukraine.

This is not a people ready to submit to authoritarian dictatorship. https://t.co/tufdmiEQEt

— Zac Petkanas 🇺🇦 (@Zac_Petkanas) February 25, 2022