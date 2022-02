Κίεβο τώρα – Ρωσία: Ο Πούτιν έδωσε εντολή να μπουν στην πόλη

Σε απόσταση 10 χλμ. από το Κίεβο βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις και αναμένεται να φθάσουν εντός της ημέρας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Πρωταρχικός στόχος του Βλαντίμιρ Πούτιν να καταληφθεί ένα αεροδρόμιο για να φθάσουν αερομεταφερόμενες μονάδες και να «αποκεφαλίσουν» την κυβέρνηση Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας «ο εχθρός βρίσκεται στο Ομπολόν, περίπου εννέα χιλιόμετρα βορείως του κοινοβουλίου του Κιέβου στο κέντρο της πρωτεύουσας». Οι Αρχες καλούν τους κατοίκους να αντισταθούν με κοκτέιλ Μολότοφ, ενώ δίνουν παράλληλα οδηγίες να σπεύσει ο κόσμος στα καταφύγια. Ρωσικά τεθωρακισμένα προελαύνουν στους δρόμους του βόρειου Κιέβου στο Ομπολόν, σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό μέσο Nexta Ukraine στο Telegram.

"Military vehicle with russian saboteurs shot by Ukrainian forces of Territorial Defence in #Kyiv, Ukraine, February 25, 2022. (Photo by Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images)" pic.twitter.com/cBhHxXL7vy — Abraxas Spa (@AbraxasSpa) February 25, 2022

«Γ@μ… κόλαση, μόλις πάτησαν έναν άνθρωπο»

Σε ένα βίντεο διακρίνεται ένα θωρακισμένο να περνά πάνω από αυτοκίνητο και να το συνθλίβει στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου τεσσάρων λωρδίων. «Μόλις πάτησαν ένα αυτοκίνητο», ακούγεται μια φωνή στο βίντεο, προφανώς κάποιου από το παράθυρο κτιρίου. «Γ@μ… κόλαση, μόλις πάτησαν έναν άνθρωπο», λέει μια γυναίκα.

«Η πιο σκληρή μέρα του πολέμου»

Ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Άντον Χεραστσένκο, είπε ότι η σημερινή δεύτερη μέρα της ρωσικής εισβολής θα είναι «η πιο σκληρή μέρα του πολέμου» καθώς τα ρωσικά τεθωρακισμένα προελαύνουν από το Τσερνιχίβ -βορειανατολικά του Κιέβου- και από το Ιβανκίβ στα βορειοδυτικά. Στόχος να περικυκλώσουν το Κίεβο, όπου παραμένει ο πρόεδρος της χώρας Βολόντιμιρ Ζελένσκι, αντιμέτωπος με το δίλημμα μιας μάχης μέχρις εσχάτων ή παράδοσης.

Αντισταθείτε με μολότοφ, λέει το ουκρανικό υπ. Αμυνας στους πολίτες καθώς πλησιάζουν οι Ρώσοι στο Κίεβο

Η Ουκρανία καλεί τους πολίτες να αντισταθούν καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εισέρχονται στο Κίεβο, την ώρα που εκρήξεις και πυροβολισμοί ακούγονται στις βόρειες συνοικίες της πρωτεύουσας, όπως μεταδίδει το AFP. Παράλληλα, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι Ρώσοι πράκτορες βρίσκονται ήδη στην πόλη, ενώ το υπουργείο Αμυνας προέτρεψε τους ντόπιους να αντεπιτεθούν με βόμβες μολότοφ.

Το tweet του υπουργείου Αμυνας της Ουκρανίας

❗️увага На Оболоні ворожа ДРГ.

Просимо громадян повідомляти про пересування техніки!

Виготовляти коктейлі «Молотова», знешкоджувати окупанта!

Мирним мешканцям – бути обережними! Не покидати оселі! — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το σχέδιο των Ρώσων για να πέσει το Κίεβο

Μόλις κυκλωθεί το Κίεβο, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι το σχέδιο της Μόσχας προβλέπει την προσπάθεια ρωσικών ειδικών δυνάμεων να καταλάβουν κάποιο αεροδρόμιο, πιθανώς το Σικόρσκι ή το Μπορισπίλ, που θα χρησιμοποιηθεί για να φθάσουν έως και 10.000 Ρώσοι αλεξιπτωτιστές που θα εξαπολύσουν την επίθεση στην πρωτεύουσα.

Η αποστολή των Ρώσων αλεξιπτωτιστών θα είναι να μπουν στο Κίεβο… Να βρουν τον πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι, τους υπουργούς του και βουλευτές και να τους υποχρεώσουν να υπογράψουν συνθηκολόγηση εκχωρώντας τον έλεγχο της Ουκρανίας στη Ρωσία ή σε μια κυβέρνηση – μαριονέτα της Μόσχας, ουσιαστικά τελειώνοντας τον πόλεμο.

Φαίνεται ότι αυτός ήταν εξ αρχής ο στόχος των Ρώσων από τη χθεσινή πρώτη μέρα της εισβολής, όταν 20 επιθετικά ελικόπτερα επιχείρησαν να καταλάβουν το αεροδρόμιο Αντόνοφ, περίπου 30χλμ βόρεια του Κιέβου, αλλά αποκρούστηκαν.

Video filmed by someone on the Ground of what appears to be a Russian Aircraft getting shot down by Air Defense Systems over Kyiv about 30 minutes ago. pic.twitter.com/lQBRGGbI5X — OSINTdefender (@sentdefender) February 25, 2022

Πυραυλικές και βομβιστικές επιθέσεις

Η ρωσική επίθεση στο Κίεβο θα συνοδεύεται πιθανότητα από προώθηση δυνάμεων από το ανατολικό και νότιο μέτωπο, δηλαδή το Ντονμπάς και την Κριμένα, ώστε να κυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις, για να μην μπορέσουν να υποχωρήσουν και να ενισχύσουν την άμυνα της πρωτεύουσας, εκτιμούν αναλυτές. Η επίθεση συνοδεύεται από πυραυλικές και βομβιστικές επιθέσεις και σαμποτάζ, πιθανώς σε υποδομές και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, για να σπείρουν τον πανικό και να αναγκάσουν τους κατοίκους να φύγουν.

Ζελένσκι: Είμαι ο Νο 1 στόχος των ρωσικών δυνάμεων

Το σχέδιο φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη από τα χαράματα, με δυνατές εκρήξεις να δονούν το Κίεβο και να συνεχίζονται βομβαρδισμοί καθώς ο Ζελένσκι, στο τηλεοπτικό διάγγελμά του τόνιζε ότι είναι «ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος» της ρωσικής εισβολής, αλλά παραμένει με την οικογένειά του στην πρωτεύουσα. Ο Ζελένσκι είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά στρατιωτικών και πολιτικών στόχων μετά την επιβολή νέων κυρώσεων από ΗΠΑ, ΕΕ, Βρετανία κι άλλες χώρες στη Ρωσία και την προειδοποίηση Μπάιντεν για «μια επικίνδυνη στιγμή για ολόκληρη την Ευρώπη».

Ουκρανικές δυνάμεις ανατίναξαν δύο γέφυρες κοντά στο Κίεβο για να εμποδίσουν την προέλαση των Ρώσων στο Ιρπίν, περίπου 24 χλμ δυτικά του Κιέβου και στο Χόστομελ, επίσης δυτικά της πρωτεύουσας. Ο ρωσικός στρατός ουσιαστικά εξουδετέρωσε, ωστόσο, την αεράμυνα της Ουκρανίας και προχωρά.

As a result from the Russian Air Attack on Kiev , a 9-storey residential building has been severely damaged by Russian missile fire. Reports of numerous civilians killed and wounded. pic.twitter.com/KhKVHWrueu — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) February 25, 2022

Ο Ζελένσκι είπε ότι μέχρι στιγμής ο ουκρανικός στρατός εμπόδισε τη Ρωσία να πετύχει τους στόχους της: «Αργά η γρήγορα η Ρωσία θα πρέπει να μιλήσει μαζί μας για το πώς θα τελειώσουν οι μάχες και θα τερματίσει την εισβολή. Όσο νωρίτερα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση τόσο λιγότερες θα είναι οι απώλειες για τη Ρωσία», είπε.

Σαμποτέρ

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι έχει πληροφορίες για ομάδες Ρώσων σαμποτέρ που πλησιάζουν στο Κίεβο και ο Αμερικανός ΥΠ ΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι οι Κίεβο μπορεί να πολιορκηθεί σε μια προσπάθεια, όπως εκτιμούν Αμερικανοί αξιωματούχοι, του Πούτιν να εγκαταστήσει δικό του καθεστώς. Ο Αμερικανός ΥΠ ΑΜ, Λόιντ Όστιν, είπε ότι οι ρωσικές μηχανοκίνητες δυνάμεις που εισέβαλαν από τη Λευκορωσία στην Ουκρανία απέχουν περίπου 30 χλμ. Από το Κίεβο.

Η ρωσική επίθεση, που ανέμενε εδώ και εβδομάδες η Δύση, συνιστά το μεγαλύτερο χερσαίο πόλεμο στην Ευρώπη από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ρωσικοί πύραυλοι βομβάρδισαν πόλεις και στρατιωτικές βάσεις την πρώτη μέρα της εισβολής και ρώσοι κατέλαβαν τη ζώνη του πυρηνικού εργοστασίου Τσέρνομπιλ, όπου είχε γίνει το 1986 η χειρότερη πυρηνική καταστροφή του πλανήτη.

Σφοδρές κυρώσεις στη Ρωσία

Οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ συμφώνησαν αργά χθες σε ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων, που όπως λένε θα περιορίσει την πρόσβαση της Ρωσίας στον χρηματοοικονομικό τομέα της Ευρώπης και τεχνολογίες αιχμής. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα έχουν διαδικτυακή σύνοδο κορυφής στις 15:00 ώρα Βρυξελλών για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα της συμμαχίας.

Νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν επέβαλε σκληρές κυρώεσεις στη Μόσχα, που θα καταφέρουν «σοβαρό πλήγμα στη ρωσική οικονομία» και θα περιορίσουν τις δυνατότητές της να κάνει μπίζνες σε ξένο συνάλλαγμα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι χρειάζεται ανάληψη δράσης τώρα επειδή ο Πούτιν «έχει πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες πέρα από την Ουκρανία. Θέλει να αναβιώσει την πρώην ΕΣΣΔ. Οι φιλοδοξίες του είναι παντελώς αντίθετες με το σημείο όπου έχει φθάσει ο υπόλοιπος κόσμος».

russian bombing in kiev tonight.

putin’s war crimes happening in front of our eyes. pic.twitter.com/UodmTlMGKW — ian bremmer (@ianbremmer) February 25, 2022

Οι κυρώσεις στοχοθετούν «σχεδόν το 80% όλων των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία»

Οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις στη Sberbank, τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, και άλλα τέσσερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με εκτιμώμενα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ενός τρισ. Δολαρίων καθώς και σε μέλη της ρωσικής ελίτ και συγγενείς τους. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών οι κυρώσεις στοχοθετούν «σχεδόν το 80% όλων των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία». Ο Πούτιν έλαβε στήριξη από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, την Κίνα κιαι απείλησε με συνέπειες ιστορικών διαστάσεων άλλες χώρες που θα επιχειρήσουν να εμπλακούν στην επίθεσή του στην Ουκρανία.

Russian army convoy 10 km from the Ukraine's capital Kiev. pic.twitter.com/NJLrBKEwa3 — RadioGenova (@RadioGenova) February 25, 2022

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στο περίγραμμα του πακέτου κυρώσεων που στοχοθετεί το 70% του ρωσικού τραπεζικού συστήματος κι οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν σήμερα. Στόχος είναι να περιοριστεί η πρόσβαση της Ρωσίας στις διεθνείς αγορές. «Οι κυρώσεις αυτές θα αυξήσουν το κόστος δανεισμού της Ρωσίας, θα οδηγήσουν σε αύξηση του πληθωρισμού και σταδιακά θα διαβρώσουν τη βιομηχανική της βάση. Θα έχουν μέγιστες επιπτώσεις στη ρωσική οικονομία και την πολιτική της ελίτ», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Διαφωνία για την αποπομπή της Ρωσίας από το Swift

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε είπε ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έθεσαν επί τάπητος έναν αποκλεισμό της Ρωσίας από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα SWIFT, αλλά «χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να εκτιμηθεί τι σημαίνει κάτι τέτοιο», τόνισε. «Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα εκτιμηθούν όλα τα ενδεχόμενα».

Πάντως, όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, μολονότι οι ηγέτες της ΕΕ δεν συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τη Swift στο νέο πακέτο κυρώσεων που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή, «Η SWIFT είναι μία από τις επιλογές», είπε ο Λεμέρ σε δημοσιογράφους στο Παρίσι την Παρασκευή πριν από μια συνάντηση με τους ομολόγους του στην ΕΕ. «Είναι η τελευταία επιλογή, αλλά είναι μια επιλογή στο τραπέζι». Ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Sigrid Kaag συμφώνησε, λέγοντας ότι «είναι σημαντικό όλα τα μέτρα να παραμείνουν στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένου του Swift».