Κίεβο – Ρωσία τώρα: Ο Πούτιν απαιτεί να παραδοθεί η Ουκρανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με τις ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μία ανάσα από το Κίεβο. Ο απολογισμός της πρώτης «μαύρης» μέρας του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία, τραγικός. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τουλάχιστον 137 νεκρούς μέχρι στιγμής και ακόμη 136 τραυματίες από τις μάχες, με τον Ουκρανό πρόεδρο να κάνει λόγο για «δολιοφθορείς» Ρώσους στρατιωτικούς που έχουν ήδη εισβάλει στο Κίεβο. Ηδη, ουκρανικά εδάφη έχουν περάσει στον έλεγχο των Ρώσων, όπως ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ, αλλά και το στρατηγικής σημασίας νησί στη Μαύρη Θάλασσα «Φιδονήσι», με τους Ουκρανούς στρατιώτες να μην δέχονται να παραδοθούν και να σκοτώνονται όλοι, όπως ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται προς το Κίεβο, το οποίο ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες δέχεται επίθεση με πυραύλους, κάτι που επιβεβαίωσε και το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Παράλληλα, μαίνεται και ο πόλεμος προπαγάνδας από αμφότερες τις πλευρές, με τις ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακαταλαμβάνουν τη νύχτα το αεροδρόμιο «Antonov», που κατέλαβε νωρίτερα ο ρωσικός στρατός λίγο έξω από το Κίεβο. Από τη μεριά του, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας έχουν προκαλέσει περίπου 800 απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής, δίχως όμως να εξηγεί αν αναφέρεται αποκλειστικά στον αριθμό των νεκρών.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος υπέγραψε αργά το βράδυ της Πέμπτης διάταγμα που προβλέπει γενική επιστράτευση του πληθυσμού για να αντιμετωπίσει την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων. «Αναφορικά με τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας και προκειμένου να διασφαλιστεί η άμυνα του κράτους, η διατήρηση της ετοιμότητας μάχης και κινητοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και άλλων στρατιωτικών σχηματισμών, βάσει της πρότασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας (…) διατάσσω την κήρυξη γενικής επιστράτευσης», αναφέρει το προεδρικό διάταγμα.

Η ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ρωσικές δυνάμεις να επιτίθενται πλέον και στο Κίεβο. Πολλά διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, από νωρίς το πρωί, την ώρα που και η ουκρανική πλευρά επιβεβαιώνει το γεγονός. Οπως μεταδίδουν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το Γαλλικό Πρακτορείο, αλλά και το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, λίγο πριν τις 5:00 (ώρα Ελλάδος) τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου.

Το ίδιο μεταδίδει και το CNN, με τους ανταποκριτές του στην ουκρανική πρωτεύουσα να αναφέρουν ότι ακούστηκαν δύο μεγάλες εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου και ακόμη μια δυνατή πιο μακριά. Τις εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου επιβεβαιώνει, εξάλλου, τόσο ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, όσο και οι Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας. Ο Αντόν Γκεραστσένκο, υφυπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε ότι επίθεση στο Κίεβο λαμβάνει χώρα από τα ξημερώματα της Παρασκευής. «Οι επιθέσεις στο Κίεβο με πυραύλους κρουζ ή βαλλιστικούς πυραύλους μόλις άρχισαν πάλι. Άκουσα δύο ισχυρές εκρήξεις μόλις τώρα», έγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Γκεραστσένκο, στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.

Αναφορές κάνουν λόγο για δύο κτίρια κατοικιών που φλέγονται στο νοτιοανατολικό Κίεβο αφού χτυπήθηκαν από συντρίμμια αεροσκάφους που καταρρίφθηκαν, όπως μεταδίδει ο «Guardian». Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το Κρατικό Τμήμα Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας δείχνουν ένα πολυώροφο κτίριο να καίγεται. Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γκεραστσένκο, υποστήριξε ότι ρωσικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε στην περιοχή Νταρνίτσκι του Κιέβου.

Λίγο νωρίτερα, εξάλλου, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας παραδέχθηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στη χώρα τους, με στρατεύματα να έχουν συγκεντρωθεί στις ανατολικές περιοχές Χάρκοβο και Ντονέτσκ, καθώς και στον νότο, τονίζοντας μάλιστα ότι βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων μοιάζει να είναι η περικύκλωση του Κιέβου. Συν τοις άλλοις, επίθεση από πυραυλικό πλήγμα με νεκρούς και τραυματίες στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ανέφερε η ουκρανική συνοριακή υπηρεσία. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η συνοριακή υπηρεσία της Ουκρανίας, ουκρανικός συνοριακός σταθμός στην περιοχή Ζαπορίζια χτυπήθηκε από πυραυλικό πλήγμα.

Οπως τονίζεται, η επίθεση σημειώθηκε στις 4.25 π.μ. τοπική ώρα, στη συνοριακή μονάδα «Primorsky Pasad» της Ζαπορίζια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, από την επίθεση σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν συνοριοφύλακες.

Αργά, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέο δραματικό διάγγελμα προς τον λαό της Ουκρανίας, κάνοντας λόγο για 137 νεκρούς ως τώρα, ρίχνοντας παράλληλα «βέλη» στη Δύση. «Η Ουκρανία έχει αφεθεί μόνη» αντιμέτωπη με τον ρωσικό στρατό, που εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια χθες Πέμπτη, επισήμανε ο Ζελένσκι. «Ποιος είναι έτοιμος να πολεμήσει δίπλα μας; Δεν βλέπω κανέναν. Ποιος είναι έτοιμος να δώσει στην Ουκρανία εγγύηση ένταξης στο ΝΑΤΟ; Όλοι φοβούνται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, επικρίνοντας τη Δύση για τη στάση της απέναντι στη ρωσική εισβολή.

«Έχουμε μείνει μόνοι μας να υπερασπιστούμε το κράτος μας», τόνισε. Ο Ζελένσκι είπε ότι 137 Ουκρανοί, τόσο στρατιωτικό προσωπικό όσο και πολίτες, σκοτώθηκαν από την έναρξη της επίθεσης τα ξημερώματα της Πέμπτης. Άλλοι 136 τραυματίστηκαν, είπε. Για να αποφευχθεί μια εξάπλωση της σύγκρουσης και «σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», όπως προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, οι στρατιωτικές δυνάμεις των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Ορισμένες μονάδες θα μετακινηθούν για να ενισχύσουν την άμυνα των συμμάχων στην ανατολική πτέρυγα του Συμφώνου. Η πρώτη ημέρα της επιχείρησης χαρακτηρίστηκε «επιτυχής» από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι, προκαλώντας την οργή της διεθνούς κοινότητας, κυρίως στη Δύση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σε νέο διάγγελμά του, ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με στόχο να «γονατίσει» τη ρωσική οικονομία. Παράλληλα, οι ηγέτες των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδρίασαν εκτάκτως στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσαν νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, ενώ το ΝΑΤΟ συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη για σήμερα, Παρασκευή. Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε το βράδυ της Πέμπτης ένα μικρό νησί στρατηγικής σημασίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για το «Φιδονήσι», ένα ακατοίκητο νησί, απέναντι από τη Μολδαβία και κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο ρωσικός στρατός θέλει να αποκόψει την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα και η κατάληψη του νησιού φαίνεται να εξυπηρετεί αυτό το σχέδιο. Σύμφωνα με τη wikipedia, το Φιδονήσι, γνωστό και ως Λευκή, είναι νησί του Εύξεινου Πόντου που ανήκει στην Ουκρανία, στα σύνορα της χώρας με τη Ρουμανία, κοντά στο Δέλτα του Δούναβη. Το νησί ήταν επίκεντρο συνοριακής διαφοράς μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας, ενώ τα εδαφικά όρια της υφαλοκρηπίδας γύρω από το Φιδονήσι οριοθετήθηκαν από το Διεθνές Δικαστήριο το 2009.

Το νησί πήρε το όνομά του από τους αρχαίους Έλληνες, που το ονόμαζαν «Λευκή», αργότερα ονομάστηκε από τους Ρωμαίους, «Άλμπα», πιθανώς λόγω των σχηματισμών λευκού μαρμάρου που υπάρχουν στο νησί. Αργότερα ονομάστηκε «Νησί του Αχιλλέα» και κτίστηκε ιερό του ήρωα. Στο νησί βρέθηκαν ερείπια ναού του θεού Απόλλωνα, ενώ υπάρχουν και βυθισμένα ερείπια κτιρίων.

Απτόητος πάντως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που ανέμενε τις κυρώσεις, μάζεψε στο Κρεμλίνο τους Ρώσους ολιγάρχες, προς τους οποίους διεμήνυσε να στηρίξουν την οικονομία της χώρας τους και ως αντάλλαγμα θα τους εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους στις δραστηριότητές τους.

Χθες, αργά το απόγευμα πάντως και ενώ οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν ανελέητα στόχους στην Ουκρανία και έσφιγγαν τον κλοιό γύρω από το Κίεβο, η Μόσχα δήλωσε την «προθυμία» της να διαπραγματευθεί τους όρους παράδοσης της Ουκρανίας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ, μετέφερε την επιθυμία του προέδρου Πούτιν να ξεκινήσει συζητήσεις με την ουκρανική πλευρά, υπό την προοπτική των εγγυήσεων ότι η Ουκρανία θα διατηρεί πλέον «ουδέτερη στάση» και ότι δεν θα αναπτύξει όπλα στο έδαφός της. «Με την τήρηση αυτών των όρων θα επιτευχθεί η αποστρατικοποίηση και η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, ώστε να πάψει η Ρωσία να τη θεωρεί απειλή για την ασφάλειά της και τον λαό της», σημείωσε.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα καθορίσει τον χρόνο των διαπραγματεύσεων, τόνισε ο Πέσκοφ. «Η επιχείρηση έχει στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν. Ο πρόεδρος είπε ότι όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αν το Κίεβο συμφωνήσει με τους όρους, τότε η στρατιωτική επίθεση μπορεί να ανακληθεί. Σε αυτό το κλίμα, επτά Ουκρανοί βουλευτές σε επιστολή τους κάλεσαν τον Ζελένσκι να ξεκινήσει αμέσως συζητήσεις με τον Πούτιν και να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της αιματοχυσίας. «Πιστεύουμε ότι ένας νέος συμβιβασμός είναι ακόμα πιθανός» επισημαίνουν, και αναφέρουν ότι περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων θα μπορούσε να αποβεί μια «πραγματική καταστροφή» για όλες τις πλευρές, ενώ δεν θα υπήρχαν νικητές.

Η επίθεση ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης, αφού ο Πούτιν αναγνώρισε τη Δευτέρα την ανεξαρτησία των αυτονομιστικών, φιλορωσικών περιοχών του Ντονμπάς. «Έλαβα την απόφαση για μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση», με στόχο «την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας» ανέφερε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα. Είπε ότι οι συνθήκες απαιτούσαν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης από τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως σκοπός δεν είναι η επιβολή κατοχής. Αξίωσε ακόμη οι Ουκρανοί στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα και να πάνε σπίτια τους.

Για να δικαιολογήσει την εισβολή, ο Πούτιν επανέλαβε τις κατηγορίες περί «γενοκτονίας» στα εδάφη των αυτονομιστών, επικαλέστηκε την έκκληση για βοήθεια εκ μέρους τους και κατήγγειλε την «επιθετική» πολιτική του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία «δεν είχε κανένα άλλο μέσο» για να αμυνθεί, επανέλαβε ο Ρώσος πρόεδρος στους δημοσιογράφους απόψε.

Λίγο μετά την ομιλία του Πούτιν, ακούστηκαν εκρήξεις στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κραματόρσκ, μια πόλη στα ανατολικά όπου εδρεύει το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού, στο Χάρκοβο, την Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μαριούπολη, το μεγαλύτερο λιμάνι στην ανατολική Ουκρανία.

To BBC αποτύπωσε σε χάρτες τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ, όπου το 1986 σημειώθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία, έπεσε το απόγευμα στα χέρια των Ρώσων στρατιωτών. Οι ουκρανικές αρχές παραδέχτηκαν επίσης ότι έχασαν εδάφη στη Χερσώνα και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κήρυξε στρατιωτικό νόμο και διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας του με τη Ρωσία.

Αργά χθες, οι Αρχές της Χερσώνας ανακοίνωσαν ότι 13 άμαχοι και 9 στρατιώτες σκοτώθηκαν. Καθώς περνούσαν οι ώρες, οι ρωσικές δυνάμεις φαινόταν ότι πλησίαζαν στο Κίεβο, όπου έχει επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας. Οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν ότι χερσαίες ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται στα περίχωρα της πρωτεύουσας και ότι ένα στρατιωτικό ουκρανικό αεροσκάφος, με 14 επιβαίνοντες, συνετρίβη στην περιοχή. Και οι δύο πλευρές έκαναν ανακοινώσεις που δεν ήταν δυνατόν να επαληθευθούν από ανεξάρτητες πηγές, όμως φαινόταν ότι ο ρωσικός στρατός κέρδιζε έδαφος. Στη Χερσώνα, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι Ρώσοι στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί σε πολλές ζώνες και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πόλη Χενιτσέσκ, που απέχει 300 χιλιόμετρα δυτικά από τα ρωσικά σύνορα.

Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι αποκατέστησε τη ροή των υδάτων σε ένα κανάλι που συνέδεε τον ποταμό Δνείπερο με την Κριμαία. Η Ουκρανία είχε διακόψει αυτήν την παροχή νερού, που κάλυπτε το 85% της χερσονήσου, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, το 2014.

Στο Κίεβο, από τα ξημερώματα χθες, οι κάτοικοι συνωστίζονταν στο μετρό, κάποιοι για να βρουν καταφύγιο εκεί, άλλοι προσπαθώντας να φύγουν από την πόλη. Αυτοκίνητα γεμάτα με οικογένειες αναχωρούσαν όσο πιο μακριά μπορούσαν από τα ρωσικά σύνορα, που απέχουν 400 χιλιόμετρα. Άλλοι αποφάσισαν να μείνουν, όπως η Ολένα Σεφτσένκο, μια εργαζόμενη σε μη κυβερνητική οργάνωση. «Ελπίζουμε στη διεθνή υποστήριξη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μετά», είπε. «Δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο στη ζωή μου», είπε η 52χρονη Ολένα Κουρίλο, δασκάλα από το Τσουγκούιφ, κοντά στο Χάρκοβο, με το πρόσωπο γεμάτο τσιρότα, αφού τραυματίστηκε στον πρωινό βομβαρδισμό.

Στους μεγάλους οδικούς άξονες της ανατολικής Ουκρανίας, ο ουκρανικός στρατός είναι παντού. Ένας υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας είπε ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης παρεμποδίζονται από τα συνεχή πυρά και τις διακοπές στις τηλεπικοινωνίες.

Στη γειτονική Πολωνία, που αναμένει εισροή Ουκρανών προσφύγων, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ανοίγει αμέσως κέντρα υποδοχής κοντά στα σύνορα. Η ΕΕ δήλωσε επίσης «πανέτοιμη» να δεχτεί τους πρόσφυγες. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), αρκετές χιλιάδες Ουκρανοί έχουν καταφύγει στη Μολδαβία και την Ουκρανία. Υπολογίζεται ότι οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 100.000.

Pushkin Square, maybe less than 1000 meters from Red Square and the Kremlin, is the cite of a significant protest. These people know the risks of challenging the regime. They’re on the street in-spite of major personal costs. pic.twitter.com/bYEfbO91xG

— Alexander S. Vindman (@AVindman) February 24, 2022