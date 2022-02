Ουκρανοί που ζουν στην Ελλάδα έφυγαν για Ουκρανία: Δακρύζουν, αγκαλιάζονται και φιλιούνται…

Δακρύζουν, αγκαλιάζονται και φιλιούνται με τους φίλους τους και τους συγγενείς τους λίγο πριν επιβιβαστούν στα λεωφορεία που θα τους οδηγήσουν πίσω στην εμπόλεμη πατρίδα τους.

Περίπου τριάντα πέντε Ουκρανοί αναχώρησαν από την Αθήνα για το Κιέβο, στο πρώτο δρομολόγιο που εκτελείται για την επιστροφή τους στην Ουκρανία. Ναύλωσαν τα τουριστικά λεωφορεία που ξεκίνησαν το μεσημέρι από το Μεταξουργείο, με προορισμό το Κίεβο.

@ZelenskyyUa: If you are in Europe and you have military experience and can't look at the indecisiveness of your politicians, then you can come to our country and defend Europe with us, where it's really important now.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 25, 2022