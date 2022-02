Τσερνόμπιλ Ρωσία: Στα χέρια του Πούτιν ο πυρηνικός σταθμός

Κατελήφθη το πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ από ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Ο σταθμός Τσερνόμπιλ κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις έπειτα από στρατιωτική επιχείρηση και μάχες στην περιοχή, που μεταδόθηκαν νωρίτερα. Ο Μιxαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της κυβέρνησης Ζελένσκι, ανέφερε: «Είναι αδύνατον να πούμε αν το πυρηνικό εργοστάσιο είναι ασφαλές, έπειτα από την παντελώς ανούσια επίθεση των Ρώσων. Αυτή είναι μια από τις σοβαρότερες απειλές για την Ευρώπη σήμερα».

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022