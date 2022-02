Στρατιώτης αποχαιρετά την κόρη του: Βίντεο “γροθιά στο στομάχι”

Γροθιά στο στομάχι είναι το βίντεο που δείχνει έναν πατέρα να αποχαιρετά την κόρη του για να πάει να πολεμήσει στο πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Ο πατέρας βάζει την κόρη του στο λεωφορείο για να πάει στον πόλεμο. Την κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του και κλαίει. Της κρατά επίσης συνέχεια τα χέρια σφιχτά και δεν θέλει να την αφήσει, αλλά δεν έχει επιλογή.

Ο πατέρας δεν ξέρει αν θα ξαναδεί το παιδί του. Δεν ξέρει αν θα μπορέσει να το αγκαλιάσει ξανά. Το κοριτσάκι γέρνει στην αγκαλιά του πατέρα της και κλαίει, επίσης.

Η μητέρα του παιδιού παρηγορεί τον σύντροφό της.

Και οι τρεις γίνονται ένα: μια αγκαλιά, μια γροθιά με μία μόνο σκέψη. Να μπορέσουν να επιβιώσουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και να βγουν ζωντανοί.

A Ukrainian father who joined the army burst into tears as he bids farewell to his family💔#PrayForUkraine #UkraineCrisis#worldwar3 #Putin #UkraineWar pic.twitter.com/ujytRbQpdL

— Harun khan هارون خان (@iamharunkhan) February 24, 2022