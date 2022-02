Πόλεμος Ουκρανία – Ρωσία: Προπαγάνδα στα ρωσικά μέσα για την εισβολή

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αφιέρωσαν το πρωινό τους στο να επαινούν τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την στρατιωτική επέμβαση στο Ντονμπάς, ενώ αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό τα πυραυλικά πλήγματα σε υποδομές και ορισμένες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, γράφει στη Guardian ο Andrew Roth από τη Μόσχα. Καθώς τα ρωσικά τανκς διέσχιζαν τα σύνορα στην Ουκρανία από σημεία βόρεια, ανατολικά και νότια του Κιέβου, το ειδησεογραφικό κανάλι Rossiya-24, , έδειξε ένα πλάνο στην οθόνη που έγραφε: “Οι Ουκρανοί νεοεθνικιστές περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν τη Ρωσία”. Ζωντανά μεταδόθηκαν ρεπορτάζ από πόλεις του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, όπου οι ανταποκριτές επικεντρώθηκαν κυρίως στις τοπικές μάχες για τις πόλεις και όχι στην ευρύτερη ρωσική εισβολή που λαμβάνει χώρα σε ολόκληρη τη χώρα.

