Νεκροί στην Ουκρανία – πόλεμος: Βομβαρδισμοί και εκρήξεις, η Ρωσία “σφυροκοπά” τη χώρα

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εννέα τραυματιστεί από τον βομβαρδισμό των δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε με διάγγελμά του σήμερα λίγο πριν από τις 05:00 την έναρξη «στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία, σε πολλές πόλεις της οποίας ακούγονται ισχυρές εκρήξεις και οι σειρήνες της αεράμυνας, καθώς το Κίεβο διαβεβαιώνει πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ρωσική «εισβολή ευρείας κλίμακας».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η συνοριοφρουρά της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικά στρατιωτικά κονβόι πέρασαν τα ουκρανικά σύνορα — κυρίως από τη χερσόνησο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014 η Ρωσία– και εισήλθαν στο Τσερνίχιβ, το Χάρκοβο και το Λουχάνσκ. «Ρωσικά στρατιωτικά οχήματα, περιλαμβανομένων τεθωρακισμένων, παραβίασαν τα σύνορα στις περιοχές Τσερνιχίβ (στον βορρά, στη μεθόριο με τη Λευκορωσία), στο Σούμι (βορειοανατολικά), το Λουχάνσκ και το Χάρκοβο (ανατολικά)» από το σημείο περάσματος μεταξύ της χερσονήσου (της Κριμαίας) και της ηπειρωτικής Ουκρανίας, εξήγησε η συνοριοφρουρά, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται οχήματα τα οποία έχουν πάνω τους το γράμμα «Ζ».

Παντού εκρήξεις

Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στην Ουκρανία και από τη Λευκορωσία (όπως και από τη Ρωσία) με λευκορωσική υποστήριξη γύρω στις 05:00 πμ τοπική ώρα σήμερα, και μια επίθεση εξαπολύθηκε επίσης από την προσαρτημένη Κριμαία, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Επιθέσεις κατά μονάδων των μεθοριακών φρουρών και σημείων ελέγχου βρίσκονται σε εξέλιξη με τη χρήση πυροβολικού, άλλου στρατιωτικού υλικού και μικρών όπλων στις ουκρανικές περιοχές Λουγκάνσκ, Σούμι, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ και Ζιτόμιρ.

Στη νότια Ουκρανία, και πιο συγκεκριμένα στην Οδησσό, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ακούστηκαν επίσης εκρήξεις. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε νωρίς το πρωί πως ρωσικές δυνάμεις έφθασαν και επιχειρούν πλέον στη Μαριούπολη και στην Οδησσό. Ο ουκρανικός στρατός, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία της χώρας αποκρούει αεροπορική επίθεση των εισβολέων, ενώ διαβεβαίωσε πως οι πληροφορίες ότι έγινε απόβαση ρωσικών δυνάμεων στην Οδησσό είναι ψευδείς.

Αναφορές για επιδρομή σε αεροδρόμιο

Υπάρχουν επίσης αναφορές για επιδρομή ρωσικών μαχητικών σε αεροδρόμιο έξω από την πόλη του Κιέβου αλλά και στο Χάρκοβο. Οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν καταλάβει τις πόλεις Σχάστια και Στανίτσια Λουχάσνκα στην επαρχία Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA. Προς το παρόν τις πληροφορίες δεν έχουν σχολιάσει οι αρχές στο Κίεβο. Παράλληλα οι αυτονομιστές αντάρτες ανήρτησαν ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία αναφέρουν ότι κατέρριψαν δύο αεροσκάφη της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην αυτοαναξηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ.

Μερικές ώρες μετά την έναρξη της εισβολής, ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε στο ανατολικό τμήμα της χώρας πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο του στρατού της Ρωσίας, που συμμετείχαν στη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Κιέβου. «Πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Από τη μεριά του, ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και έθεσε «εκτός λειτουργίας» αεροπορικές βάσεις της χώρας. «Οι στρατιωτικές υποδομές των αεροπορικών βάσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας», επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. «Οι εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν καταστραφεί», πρόσθεσε.

«Εισβολή ευρείας κλίμακας»

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, ιδίως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικά αεροδρόμια και αεροσκάφη. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αρχίσει «εισβολή ευρείας κλίμακας» από τη Ρωσία και ότι αναφέρονται πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. «Ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον [πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ] Πούτιν. Τώρα είναι ώρα για δράση», ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας μέσω Twitter.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι κηρύσσει ολόκληρη την επικράτεια σε κατάσταση πολέμου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση κατά της χώρας του. «Μην πανικοβάλλεστε, είμαστε έτοιμοι για όλα, θα νικήσουμε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές υποδομές και θέσεις της συνοριοφρουράς.

Κλείνει όλο τον εναέριο χώρο της η Ουκρανία

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κλείνει όλο τον εναέριο χώρο της για την πολιτική αεροπορία. Το ουκρανικό υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναερίου χώρου λόγω του «υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια» των πτήσεων.

Η Ρωσία ανέστειλε την κίνηση εμπορικών πλοίων στην Αζοφική Θάλασσα

Η Ρωσία ανέστειλε την κίνηση εμπορικών πλοίων στην Αζοφική Θάλασσα μέχρι νεωτέρας, δήλωσαν σήμερα στο Reuters πέντε πηγές της βιομηχανίας σιτηρών. Ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν σήμερα στην Ουκρανία καταφέροντας πλήγματα σε μεγάλες πόλεις. Η Ρωσία, η μεγαλύτερη εξαγωγός σιταριού, μεταφέρει κυρίως τα σιτηρά της από λιμάνια στην Μαύρη Θάλασσα. Στην Θάλασσα του Αζόφ βρίσκονται μικρότερης χωρητικότητας λιμάνια με ρηχά ύδατα. «Όλα τα πλοία βρίσκονται στο ‘στοπ’ (στην Αζοφική Θάλασσα)», δήλωσε μια από τις πηγές που επικαλείται το Reuters. Η κρατική υπηρεσία θαλάσσιων και ποτάμιων μεταφορών δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η Ουκρανία ζήτησε από την Τουρκία να κλείσει στα στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια για τα ρωσικά πλοία Η Ουκρανία ζήτησε από την Τουρκία να κλείσει στα στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια για τα ρωσικά πλοία και επιθυμεί να επιβληθούν κυρώσεις στη Μόσχα, δήλωσε ο Ουκρανός πρεσβευτής στην Άγκυρα. «Ζητάμε να κλείσουν ο εναέριος χώρος, ο Βόσπορος και τα Δαρδανέλια. Μεταφέραμε το σχετικό αίτημα στην τουρκική πλευρά. Παράλληλα θέλουμε να επιβληθούν κυρώσεις στη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο πρεσβευτής Βασίλ Μπόντναρ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Άγκυρα.

Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, που έχει θαλάσσια σύνορα με την Ουκρανία και τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα, είναι αντίθετη στην επιβολή κυρώσεων εναντίον της Μόσχας, όμως έχει χαρακτηρίσει τις κινήσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας απαράδεκτες. Βάσει συμφωνίας του 1936 η Άγκυρα ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια και μπορεί να περιορίσει τη διέλευση από αυτά πολεμικών πλοίων, αν θεωρήσει ότι απειλείται ή στη διάρκεια πολέμου.