Νεκροί στην Ουκρανία: Εικόνες φρίκης από την εισβολή

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την αιματοχυσία στην Ουκρανία. Οι επιθέσεις της Ρωσία από τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορα σημεία της Ουκρανίας, έχουν προκαλέσει ήδη τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Οι πληροφορίες για συγκεκριμένο αριθμό νεκρών, είναι ακόμα συγκεχυμένες.

Το πρωί ρωσική αεροπορική επιδρομή, έπληξε την κατοικημένη περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανία, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την επίθεση ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλοι 12 τραυματίστηκαν.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, δείχνει νεκρό ένα ποδηλάτη στην πόλη Ουμάν της κεντρικής Ουκρανίας.

Russian airstrike hitting residential Chuhuiv area in Ukraine created a large hole in the street, damaging surrounding buildings. One person was killed, 12 others injured in the attack. An injured woman was pulled out of the damaged building by firefighters pic.twitter.com/F3wMEnADz0

