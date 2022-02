Νεκροί στην Ουκρανια: Δεκάδες τα θύματα, ένα αγοράκι ανάμεσά τους

Σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας κάνει λόγο για αμάχους μεταξύ των θυμάτων μετά την επίθεση της Ρωσίας στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το Sky News, οι οποίες όπως τονίζει προέρχονται απευθείας από την ουκρανική κυβέρνηση, περισσότεροι από 40 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και αρκετές δεκάδες έχουν τραυματιστεί.

VIDEO: @CNN shows CCTV footage of tanks crossing the border from Belarus into Ukraine. pic.twitter.com/WzESae0bQV

— Conflict News (@Conflicts) February 24, 2022